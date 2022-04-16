نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات رخيصة جدا تعرف عليها.. أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة 2021 في السعودية في المقال التالي

أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة 2021 ،يحاول العديد من الشباب السعوديين اقتناء سيارات حديثة ذات سعر منخفض تناسب احتياجاتهم، من حيث الإمكانات الداخلية للسيارة والتصميم الخارجي ووسائل الأمان والترفيه المتوفرة في السيارة، لذلك العديد من شركات إنتاج السيارات وفرت سيارات بسعر يناسب فئات عديدة مثل سيارة جيلي بين راي 2021 و نيسان صني 2021 وتويتا يارس 2021 و شانجان ألسفن 2021 والعديد من الموديلات المختلفة، ونستعرض معكم أهم مواصفات تلك السيارات وأسعارها في السعودية. أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة 2021 سيارة شانجان ألسفن 2021 تعتبر سيارة شانجان ألسفن صناعة صينية، وتدخل ضمن فئة سيارات السيدان الشهيرة.

السيدان الشهيرة. تتميز بمظهر عصري يناسب فئة الشباب ويجذبهم حيث أن هيكل السيارة مزين في الجهة الأمامية بأضواء تعمل بواسطة تقنية الليد الحديثة.

ولمحرك السيارة مواصفات جيدة حيث يعمل بقوة 105 حصان، وتبلغ سعته 1500 سي سي.

سيارة شانجان ألسفن متوفرة في السوق السعودي بسعر يقدر بنحو 32.900 ريال سعودي. سيارة تويوتا يارس 2021 صممت سيارة تويوتا يارس 2021 علي الطراز الحديث، يميز واجهة السيارة شبك أسود يعطيها مظهرا فخما.

تويوتا يارس 2021 علي الطراز الحديث، يميز واجهة السيارة شبك أسود يعطيها مظهرا فخما. نوع الدفع في تويتا يارس أمامي للعجلات.

محرك تويوتا يارس 2021 رباعي الأسطوانات يعمل بقوة تقدر بنحو 98 حصان.

سعة محرك تويوتا يارس 1.3 لتر بما يعادل 1300 سي سي.

تتميز بناقل حركة يدوي مزود بخمس سرعات متنوعة.

يبدأ سعر تويوتا يارس 2021 من 45.900 ريال في السوق السعودي. سيارة شيفروليه سبارك 2021 سيارة شيفروليه سبارك 2021 من السيارات ذات المصاريف التشغيلية المنخفضة حيث أنها موفرة للوقود.

2021 من السيارات ذات المصاريف التشغيلية المنخفضة حيث أنها موفرة للوقود. تعد من سيارات الهاتشباك وتعمل من خلال الدفع الأمامي للعجلات.

محرك شيفروليه سبارك رباعي الأسطوانات ويعمل بعزم دوران يقدر بنحو 127 نيوتن/ متر.

سعة المحرك تقدر بنحو 1400 سي سي.

تستهلك شيفروليه سبارك لتر من الوقود لقطع 19.6 كيلو متر.

تعمل السيارة بقوة 76 حصان.

سعر السيارة في السوق السعودي يقدر بنحو 36.900 ريال. سيارة جيلي بين راي 2021 تدخل سيارة جيلي بين راي ضمن فئة السيارات الرياضية، وتتميز بتصميمها الراقي وبمواصفاتها ذات الجودة.

حيث يبلغ معدل استهلاك جيلي بين راي للوقود 20.9 كم/ لتر.

السيارة بها محرك ثلاثي الأسطوانات وتبلغ سعته 1000 سي سي.

تصل قوة محرك السيارة إلى 163 حصان.

تتوفر السيارة في السوق السعودي بسعر 53.900 ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارات رخيصة جدا تعرف عليها.. أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة 2021 في السعودية - ثقفني

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