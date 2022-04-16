الفخامة والتميز.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو نتابعها فيما يلي حيث تعتبر نوعية موديل السيارة ميتسوبيشي باجيرو من بين أكثر السيارات التي تمتلك عدد كبير من المواصفات التي تجعلها من بين الشاحنات المؤهلة لأن تكون مخترقة لكل الطرق الوعرة، وفيما يلي نوضح لكم البيان الكامل عن تلك السيارة المتميزة، وأهم ما تمتلكه من المواصفات والتي يبحث عنها الكثير ممن يقبلون على الشراء لتلك السيارة الفارهة، مع توضيح سعر السيارة بالأسواق بالمملكة السعودية.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

سيارة ميتسوبيشي باجيرو تمتلك العديد من المواصفات للقيادة الأكثر تميزًا على الطرق، ومن أبرز تلك المواصفات ما يلي:

السيارة ينتج محركها القوة 175 حصانًا.

عزم الدوران الخاص بالمحرك 259 نيوتن لكل متر.

المحرك بالسعة ثلاثة لترات.

الناقل للتحرك في السيارة من النوع الأوتوماتيكي.

المقبس الخاص بالسيارة يعمل بفرق جهد 12 فولت.

متواجد بالسيارة المقاعد المريحة بالمقصورة المتسعة والمزودة بأفضل التجهيزات لأمان القيادة ورفاهيتها.

أهم عوامل الأمان في السيارة ميتسوبيشي باجيرو

سيارة ميتسوبيشي باجيرو تتمتع بتوفر ما يلي من أهم سبل الأمان للقيادة وأهمها ما يلي:

متواجد الجنوط من الألومنيوم الصلب بالقياس 17 سبعة عشر بوصة، مع الطول الملائم لقاعدة العجلات.

الوسائد الهوائية والتي تعد من أهم عوامل أمان القيادة بالسيارة، وتقي من التعرض لأي صدمات نتيجة مرور السيارة بالطرق الغير ممهدة أو تعرضها لاصطدام شديد.

المكابح في السيارة متميزة، وتعمل بمنتهى الكفاءة وفق النظام إي بي إس، كما أنها تعد من السيارات التي تعمل فراملها وفقًا للنظام إي بي دي.

أهم المميزات في سيارة ميتسوبيشي باجيرو

السيارة تمتلك المكيف والذي يعمل أوتوماتيكيًا.

متوفر بها الراديو المدمج بالمقصورة الداخلية للسيارة.

متواجد أيضًا بها الشاشة بالقياس 6.5 بوصة.

النظام الصوتي بالسيارة وسماعاتها متميز حيث أنه عاملة وفقًا لخاصية تقنية الدولبي.

سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو

السيارة من نوع ميتسوبيشي باجيرو تمتلك التجهيزات المختلفة وفقًا لكل نسخة وفئة من الفئات لتلك السيارة، وتباع تلك السيارة لفئتها الأولى بالسوق المصرية بحوالي مليون و100 ألف جنيه مصري، بينما السعر بالمملكة السعودية يصل من 200 إلى 300 ألف ريال سعودي.