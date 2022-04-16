سيارة إم جي 5 الآن في السعودية أقل سعر ومواصفات السيارة الداخلية والخارجية هائلة

سعر سيارة إم جي 5 في السعودية موديل 2022 ماركة ديل الجديدة هي سيارة أتوماتيكية من فئة سيارات سيدان، حيث أنها سيارة مجهزة وتم صناعتها على أحدث مستوى من التكنولوجيا، فهي تمتلك العديد من المميزات التي جعلتها محور البحث من خلال محركات البحث الشهيرة، كما أن الشعب السعودي دائما يحرص دائما على اقتناء أفضل السيارات الجديدة والمتطورة، وهذه السيارة من أفضل أنواع السيارات، لأنها موديل 2022 ماركة ديل، وهذا الموديل معروف عنه بإمكانياته المتطورة وعالية الجودة والتصنيع والتقنية، لذلك فنجد أن سعر السيارة أقل بالنسبة لإمكانيات السيارة المذهلة والتي يعشق قيادتها الكثير من الأشخاص خاصة الفئة الشبابية، لأنها من السيارات التي تتمتع بروح التميز والأناقة في الشكل والموديل والقوة وتحمل مشاق الطرق المختلفة.

سيارة إم جي 5 الجديدة موديل 2022

تمتلك هذه السيارة الكثير من المواصفات الجيدة التي جعلتها من أهم الموديلات المنتشرة بالمملكة العربية السعودية، ومن أهم مواصفاتها ما يلي:

حجم محرك تلك السيارة هو 1.5 لتر، وبها 4 أسطوانات من أجل توليد الطاقة بقوة 119 حصان.

كما أن السيارة موديل 2022 ماركة ديل الجديدة بها ناقل حركة أتوماتيكي من النوع سي في تي.

يوجد بها رفاهية من خلال تدفئة المقاعد، ووجود شاشة، وفتحة في السقف.

كما تعمل هذه السيارة بالبنزين وهو نوع الوقود، ومعدل استهلاكها للبنزين هو 19.6 كيلو متر لكل لتر.

تم تصنيع المقاعد الخاصة بالسيارة من الجلد الصافي، كما أن مقاعدها تعمل بالكهرباء.

يوجد بها نظام أمان عالي ومراقبة لكمية ضغط الهواء في الإطارات الخاصة بالسيارة، وبذلك يمكن التحكم في الوقوف والثبات، ويتوافر بها نظام دعم المكابح.

مزايا السيارة موديل 2022 ماركة ديل الجديدة

تتوافر العديد من المزايا الرائعة في هذه السيارة، ومن أهم مميزاتها ما يلي: