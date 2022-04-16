وصلت السعودية ملكة السيارات الجديدة ...سيارة شيفروليه كابتفيا الجديدة 2022 بمميزات و مواصفات عالية الجودة

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سيارة شيفروليه كابتفيا الجديدة 2022 ،تتميز سيارة شيفرولية كابتفيا 2022 بأنها من بين السيارات كثيرة الاستخدامات ومتوفر بشكل أنيق وعصري، وتتمتع بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والترفيه، والتي تضمن للركاب متعة كبيرة في القيادة، ومساحة كبيرة تتسع لأفراد العائلة ومحرك قوي للغاية ومتاحة بالكثير من الألوان، وسوف نتعرف اليوم على مواصفات ومميزات كابتفيا 2022 وأهم المميزات والأسعار. سيارة شيفروليه كابتفيا الجديدة 2022 مواصفات شيفروليه كابتفيا 2022 تحتوي سيارة شيفروليه كابيتفيا 2022 على محرك قوي ينتج عنه قوة تبلغ 149 حصان، كما أن عزم الدوران يصل حتى 255 نيوتن لكل متر.

على محرك قوي ينتج عنه قوة تبلغ 149 حصان، كما أن عزم الدوران يصل حتى 255 نيوتن لكل متر. الطول الخاص بالسيارة يبلغ 4715 ملليمتر أما بالنسبة للعرض يبلغ نحو 1835 مليمتر وارتفاع السيارة عن الأرض تبلغ نحو 1760 ملليمتر.

يبلغ طول قاعدة العجلات في السيارة 2750 مليمتر ووزن السيارة بالفئات المتنوعة تتراوح ما بين 1520 وتصل حتى 1630 كيلو جرام.

المقصورة الداخلية للسيارة تبلغ نحو خمس أو سبعة ركاب وتنتمي لفئة سيارات الكروس أوفر.

قد تم صناعة السيارة بالصين من خلال شركة جنرال موتورز وهي من بين أنوا السيارات المناسبة للاستخدامات العائلية.

يستطيع العميل الاختيار من بين أكثر من فئة للسيارة، ومشابهة مع إصدار سيارة باجون.

قد تم تصنيع عجلات السيارة من الألومنيوم وحتى تتمكن من السير على الطرق الواعرة والمنحنيات وذات جنوط تبلغ نحو 17 أنش، والمحرك مكون من أربع أسطوانات. مميزات سيارة شيفرولية كابتفيا 2022 تتمتع السيارة باحتوائها على الكثير من وسائل الأمان منها نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات.

يوجد بها أيضاً نظام يستطيع القائد من خلال السير بكل سهولة على المرتفعات.

السيارة تضم كاميرا لمراقبة الطريق بالخلف كما أنه يتمكن من التحكم بوضعية المقعد الخاص بالسيارة بنحو 6 اتجاهات مختلفة.

والسيارة مزودة بحساسات تساهم السائق بمهام الركن الخلفي كما أن السيارة تتسم باحتوائه على نوافذ بالعمل بالكهرباء. سعر سيارة شيفروليه كابتفيا 2022 سعر السيارة في الدولة الإماراتية تبلغ نحو 64500 درهم إماراتي.

أما بالنسبة لسيارة شيفرولية كابتفيا بريمير موديل 2022 لسيارة النص فل يبلغ سعرها نحو 70,900 ريال سعودي

بما يعادل نحو 19300 بالدولار الأمريكي. عمر شويل - جدة وصلت السعودية ملكة السيارات الجديدة ...سيارة شيفروليه كابتفيا الجديدة 2022 بمميزات و مواصفات عالية الجودة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصلت السعودية ملكة السيارات الجديدة …سيارة شيفروليه كابتفيا الجديدة 2022 بمميزات و مواصفات عالية الجودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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