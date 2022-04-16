نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مصاريف أدارية ندفع عن القسط الأول.. اقوي وافضل عروض تقسيط سيارة هيونداي موديلات 2022 من عبد اللطيف جميل في المقال التالي

عروض تقسيط سيارة هيونداي موديلات 2022 ،تطلق العديد من الشركات أفضل عروض تقسيط السيارات بمناسبه شهر رمضان ومن افضل العروض المقدمة لتقسيط سيارة هيونداي اكسنت 2022، ونستعرض معكم العرض المقدم من شركه عبد اللطيف جميل لكل موديلات هيونداي اكسنت 2022 والتي تقسط على خمس سنوات ولا يوجد أي مصاريف إدارية ولا يدفع العميل الدفعة الأولى وإليكم تفاصيل عرض التقسيط في جميع الفئات. عروض تقسيط سيارة هيونداي موديلات 2022 أوضحت شركة عبد اللطيف جميل قيمه القسط الشهري لسيارات هيونداي اكسنت 2022 وهي كالآتي: يبدأ القسط الشهري للسيارة هيونداي سيرتا 2022 من 1411 ريال سعودي وتقسط على خمس سنوات

وتدفع شركة عبد اللطيف جميل القسط الأول بدلا من العميل.

أما بالنسبة للسيارة هيونداي النترا 2022 يأتي القسط الشهري لها بقيمة 1404 ريال سعودي على 60 شهر.

سيارة هيونداي اكسنت 2022 تقسط شهريا بقسط شهري يبدأ من 1084 ريال سعودي.

سيارة هيونداي سنتافي 2022 قسطها الشهري يقدر بنحو 2200 ريال سعودي على خمس سنوات.

والسيارة الأخيرة في العرض المقدم من شركة عبد اللطيف جميل هي سيارة هيونداي سوناتا 2022

التي يدفع العميل لها قسط شهري وقيمه 1839 ريال سعودي على خمس سنوات ولا يوجد قسط أول. مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2022 محرك سيارة هيونداي اكسنت 2022 تأتي سعته بقدر 1600 سي سي وهو محرك رباعي الأسطوانات يبلغ عزم الدوران له 113 نيوتن لكل متر

بينما تبلغ قوته 120 حصان.

يقترن محرك هيونداي اكسنت بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بعدة سرعات مختلفة وهو محرك ديزل

تعمل هيونداي اكسنت عن طريق الدفع الكلي للعجلات وتدخل في منافسة مع سيارتي كيا ريو نيسان صني.

تتسارع السيارة من الصفر وحتى 60 في مدة زمنية لا تتجاوز 9.6 ثانية.

يبلغ طول قليل سيارة هيونداي اكسنت 172.6 بوصة بينما يبلغ عرضها 68.1 بوصة.

وترتفع بمقدار 57.1 بوصة وطول قاعدة العجلات يقدر بنحو 101.6 بوصة.

تأتي سيارة هيونداي اكسنت بخمس مقاعد حيث يقدر عرض السيارة الأمامي بنحو 59.3 بوصة أما الخلفي 59.5 بوصة. أسعار سيارة هيونداي اكسنت 2022 يبدأ سعر بيع سيارة هيونداي اكسنت موديل 2000 22 من 52 ألف ريال سعودي

ويمكن أيضا تقسيطها من عبد اللطيف جميل بقسط شهري يبدا من 1890 ريال السعودي على خمس سنوات. عمر شويل - جدة بدون مصاريف أدارية ندفع عن القسط الأول.. اقوي وافضل عروض تقسيط سيارة هيونداي موديلات 2022 من عبد اللطيف جميل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون مصاريف أدارية ندفع عن القسط الأول.. اقوي وافضل عروض تقسيط سيارة هيونداي موديلات 2022 من عبد اللطيف جميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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