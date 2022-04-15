نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة كامري سيراتو توسان وماليبو للبيع بحد رخيص في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة كامري سيراتو توسان وماليبو للبيع بحد رخيص، نبدأ عروض السيارات المستعملة اليوم مع سيارة تويوتا كامري 2011 متاحة للبيع بالمنطقة الشرقية، محرك 4 سلندر سعة 2.4 لتر بجير أوتوماتيك والممشى تجاوز 300 ألف كيلو متر. تتميز بجنوط ألومنيوم مقاس 16 إنش، كشافات ضباب أمامية مع شريط ال اي دي، غطاء ناقل الحركة فينيل، مقاعد قماش، حركة كرسي السائق يدوية بستة اتجاهات، حركة كرسي الراكب يدوية بأربع اتجاهات، جناح خلفي، مشغل أسطوانات، مشغل ملفات مضغوطة، منفذ معلومات رقمي، بلوتوث، 6 سماعات صوت، فرامل مانعة للانغلاق، مساعد فرامل مع موزع فرامل إلكتروني، وسائد هوائية أمامية للراكب والسائق، مرايا خارجية ملونة بتحكم كهربائي. الاستمارة سارية والفحص جديد، المحركات نظيفة، طقم كفرات جديدة، الايرباقات سليمة. البودي لا يخلو من الرشوش التجميلية وقد وصل أعلى سوم إلى 15 ألف ريال.

سيارات مستعملة للبيع بحد رخيص

تضمنت عروض السيارات المستعملة اليوم سيارة كيا سيراتو موديل 2013 بنزين، محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بجير أوتوماتيك والممشى وصل إلى 231 ألف كيلو متر. تتميز بجنوط مقاس 17 إنش، نظام ABS لتوزيع الفرامل على كافة أنحاء السيارة، عدد 2 وسائد هوائية للسائق، إمكانية الدخول الذكي، إمكانية التشغيل الذكي بصمة عن طريق زر المحرك، التحكم في غلق و فتح المرايا عن طريق زر، التحكم من خلال المقود في الأوامر الصوتية والبلوتوث، حساسات خلفية، مشغل سي دي، أبواب شفط، صندوق خلفي كهربائي، تحكم كهربائي بوضعيات المقاعد. حالة البودي نظيفة والمحركات سليمة بدون عيوب والسعر المطلوب 17 ألف ريال.

تتوفر سيارة شيفروليه ماليبو ltz موديل 2013 بنزين للبيع بسعر 18 ألف ريال، محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي يولد قوة 260 حصان، الجير أوتوماتيك والممشى 275 الف كيلو متر، تم تغيير ماكينة السيارة منذ أسابيع قليلة ولكن الجير يحتاج إلى شريحة. تتميز بمكيف أوتوماتيك، التحكم من خلال المقود في الأوامر الصوتية، البلوتوث وسرعة السيارة، شاشة صغيرة تعمل باللمس، زجاج كهربائي، مقود كهربائي متعدد الاغراض ومكسي جلد، مصابيح ضباب أمامية، مصابيح أمامية زينون، مرأة تعتيم اوتوماتيكية وغيرها من المميزات.

بيع وشراء سيارات مستعملة

وتضمنت آخر عروض الحراج اليوم سيارة هيونداي توسان مستعمل موديل 2015، محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي بجير عادي والممشى 60 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 17 إنش، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX وبلوتوث، تحكم كهربائي بالمقاعد، جناح خلفي، إمكانية التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة عن طريق الزر، مع إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية والبلوتوث، شماعات عدسات، عداد رحلات. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 26500 ريال.