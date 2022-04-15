نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع ماركة كيا وتويوتا بأرخص الأسعار في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة عن سيارات مستعملة معروضة للبيع خاصة موديل تويوتا وكيا حيث يتميزون بمواصفاتهم التي تناسب الكثير حيث إن لهم رونق خاص وتمتاز بالقوة والمتانة، لذلك نعرض لكم فيما يلي مواصفات وأسعار سيارات كيا وتويوتا مستعملة ومعروضة للبيع.

سيارات مستعملة للبيع ماركة كيا وتويوتا بأرخص الأسعار

تعتبر سيارة تويوتا من أشهر السيارات في السعودية والوطن العربي حيث إنها تعد من أمتن السيارات ويفضل الكثير اقتنائها، وفي الوقت الحالي يعرض الكثير سيارات الراغبين في بيعها على شبكات التواصل الاجتماعي ونعرض لكم بعض منها.

سيارة كيا ريو 2011 مستعملة

معروض للبيع سيارة كيا موديل 2011 متواجدة بمدينة الرياض، وفيما يلي نوضح باقي المواصفات:

عداد الممشي بالسيارة 281.000 كيلو متر. ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي. عدد السليندر بالسيارة أربعة. وسائد هوائية للسائق. ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال. مقود كهربائي. نوافد كهربائية – أمامية و خلفية. سعر السيارة 11 ألف ريال سعودي. للتواصل الاتصال على الرقم 966115202757+.

سيارة كيا أوبتيما أربع أبواب 2.0L LX 2014 مستعملة للبيع

متواجد بمدينة الرياض سيارة كيا أوبتيما أربع أبواب 2.0L LX 2014 مستعملة، وباقي المواصفات هي:

لون السيارة أبيض وموديل 2014. سعة المحرك 2000 كيلو متر. نوع الدفع بالسيارة دفع أمامي. السيارة تعمل بالبنزين. أربعة سليندر. متواجد بالسيارة أربعة أبواب. جنوط المنيوم. نوافذ ومرايات كهربائية. عداد الممشي بالسيارة 248,000 كيلو متر. سعر السيارة 25 ألف ريال. للتواصل الاتصال على الرقم 966539597999+.

تويوتا كامري 2.5L Highline 2010 سيارة مستعملة للبيع

سيارة تويوتا كامري 2.5L Highline 2010 مستعملة للبيع بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مواصفات السيارة:

ناقل الحركة أوتوماتيكي. سعة المحرك 2487 كيلو متر. عداد الممشي للسيارة 180 ألف كيلو متر. نوع الدفع بالسيارة دفع أمامي. تعمل السيارة بالبنزين. جنوط المنيو. وسائد هوائية. سعر السيارة 18 ألف ريال سعودي. للتواصل الاتصال على الرقم 966594726804+.

تويوتا كورولا 2013 سيارة مستعملة للبيع

السيارة موجودة بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية السيارة باللون الفضي، عداد الممشي بالسيارة 270.000 كيلو متر ناقل الحركة بالسيارة يدوي أربعة سليندر، جنوط المنيوم، السيارة موديل 2013 سعر السيارة 23 ألف ريال سعودي، لتواصل الاتصال على الرقم 966115202757+.