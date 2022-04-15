نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيا تفاجئ الجميع.. سيارة سبورتاج PHEV 2023 الجبارة بمواصفات ومميزات خياليه وأسعار فئاتها في السعودية في المقال التالي

سيارة سبورتاج PHEV 2023 الجبارة بمواصفات ومميزات خياليه، سيارة كيا سبورتاج الجديدة من أهم أنواع السيارات فائقة الجودة بالوقت الحالي حيث أنها تتميز بالمساحة الكبيرة، وهذا بالإضافة للكثير من المميزات والمواصفات عالية الجودة التي تتواجد بالسيارة، حيث أن شركة كيا معروفة بعملاقة صناعة السيارات في كوريا الجنوبية، وعلى أن يتم ذلك من خلال السيارة المتميزة للغاية في الأسواق العالمية الخاصة بتجارة السيارات، على أن يتم تعزيز وجود السيارة بالسوق الأمريكي، وهذا يتم عن طريق الإصدار الجديدة المقدمة من قبل شركة كيا، حيث أن ذلك السيارة تنتمي للسيارات الرياضية ولها استخدامات كثيرة، ونحن اليوم سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالسيارة. مواصفات ومميزات سيارة سبورتاج PHEV 2023 الجبارة جاءت السيارة بمحرك قوي رباعي الأسطوانات وينتج عنه قوة تصل نحو 177 حصان إلى الساعة وقد تصل حتى 1.6 لتر.

كما أن السيارة تعمل بمحرك كهربائي ينتج عنه قوة قد تصل نحو 66.9 كيلو وأت.

مع وجود بطارية الليثيوم بوليمر التي تولد بالساعة 13.8 كيلو وات.

يوجد بها ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بنحو 6 سرعات متنوعة وتتمكن من تحديد وضعية القيادة بشكل قياسي وهذا أيضاً بنظام التحكم الخاص بالفرامل للمنحدرات.

سيارة كيا سبورتاج 2023 متوفرة شاحن داخلي يقوم بشحن السيارة بقوة قد تصل نحو 7.2 كيلو وأت، وذات كثافة تبلغ نحو 1.53 كيلو وأت.

متوفرة شاحن داخلي يقوم بشحن السيارة بقوة قد تصل نحو 7.2 كيلو وأت، وذات كثافة تبلغ نحو 1.53 كيلو وأت. والسيارة تستغرق شحن للبطارية بشكل كامل بنحو 120 دقيقة عند القيام بشحنها بشاحن للمستوى الثاني.

والفرامل الموجودة تعمل بشكل إلكتروني وبها وظائف متقدمة بالتحكم بتوليد الضغط الهيدروليكي.

كما أن سيارة كيا سبورتاج 2023 تتسم بنسبة مرتفعة للغاية في استيراد الفرامل المتجددة.

تتسم بنسبة مرتفعة للغاية في استيراد الفرامل المتجددة. والهيكل الخارجي للسيارة يتم صناعته من مادة الفولاذ ليمنح السيارة القدرة الهائلة قادرة على التحمل بالسير بالطرق المتنوعة.

قد تم تزويد مواد عازلة للصوت لتمنع الضوضاء والرياح في الخارج من أجل اختراق هيكل السيارة.

يوجد بالسيارة عجل خارجي بمساحة شاسعة، قد تبلغ سعتها نحو 39.5 بوصة. أسعار سيارة كيا سبورتاج 2023 الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاج 2023 قد تبلغ نحو 97.000 ريال سعودي.

قد تبلغ نحو 97.000 ريال سعودي. أما بالنسبة للفئة الثانية من السيارة قد تطرح بسعر يبلغ نحو 120.000 ريال سعودي.

ومن المقرر أن يبلغ سعر الفئة الثالثة من السيارة تبلغ نحو 120.000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة كيا تفاجئ الجميع.. سيارة سبورتاج PHEV 2023 الجبارة بمواصفات ومميزات خياليه وأسعار فئاتها في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيا تفاجئ الجميع.. سيارة سبورتاج PHEV 2023 الجبارة بمواصفات ومميزات خياليه وأسعار فئاتها في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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