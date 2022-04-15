36 الف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة 2021 بمواصفات ومميزات عالية الجودة

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ب 36 أرخص أنواع السيارات الحديثة، تعد السيارات الفارهة التي يرتفع سعرها كثيرا في السوق السعودي للسيارات غير مناسبة للعديد من المواطنين الذين يفضلون السيارات ذات السعر الاقتصادي والتي لا تكلفهم كثيرا في تغيير الوقود وتفي بغرض التنقل مثل سيارة شيفروليه سبارك Ls 2021 وسيارة جيلي بين راي 2021 وسيارة نيسان صني 2021 و سيارة تويوتا يارس 2021 والعديد من الموديلات الأخرى المنخفضة السعر وذات الإمكانات الجيدة. 36 الف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة سيارة تويوتا يارس 2021 تعد سيارة تويوتا يارس 2021 من السيارات المميزة في الشكل الخارجي الذي يزينه شبك أسود أمامي يجعلها من السيارات الفخمة

والتي تترك انطباعا جريئا عند رؤيتها.

وجهزت سيارة تويوتا يارس 2021 بمحرك رائع يولد قوة تصل إلى 98 حصان ويأتي بسعة 1300 سي سي، وهو رباعي الأسطوانات .

ناقل الحركة في تويوتا يارس 2021 مانيوال مكون من خمس سرعات متنوعة ويبدأ سعرها في السوق السعودي من 45.900 ريال سعودي.

وهو سعر منخفض جدا بالنسبة لأسعار السيارات الأخرى في السوق السعودي. سيارة شيفروليه سبارك LS 2021 تناسب سيارة شيفروليه سبارك 2021 LS العملاء الذين يفضلون السيارات العملية وذات السعر الاقتصادي.

انخفاض المصاريف التشغيلية لسيارة شيفروليه سبارك يعد أهم ما يميزها.

تعمل السيارة من خلال الجر الأمامي للعجلات وهي من سيارات الهاتشباك المميزة. محرك شيفروليه سبورت يعمل بقوة 67 حصان

وهي تحمل ساعة تصل إلى 1400 سي سي.

لا تستهلك شيفروليه سبارك الكثير من الوقود حيث أن لتر واحد من الوقود يكفيها لتتحرك مسافة لا تقل عن 19.6 كيلومتر.

محركها رباعي الأسطوانات ويدور بعزم يقدر بنحو 127 نيوتن لكل متر.

سعر بيع سيارة شيفروليه سبارك نقدا هو 36.900 ريال سعودي. سيارة نيسان صني 2021 سيارة نيسان صني 2021 تابعة لفئة السيارات السيدان التي تتميز بأنها غير مكلفة في استهلاك الوقود.

صممت سيارة نيسان صني 2021 بشكل انسيابي وأنيق كما أنها على مستوى التجهيزات الداخلية زودت بمحرك ذو قوه تقدر بنحو 118 حصان.

كما يتسع المحرك بمقدار 1600 سي سي عزم دورانه يأتي بقيمة 149 نيوتن لكل متر.

تبدأ السيارة في التسارع من ثباتها حتى 100 كيلومتر في الساعة الواحدة في فترة زمنية تصل إلى 15 ونصف ثانية.

سعر نيسان صني 2021 نقدا في السوق السعودي 50.064 ريال سعودي. عمر شويل - جدة 36 الف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة 2021 بمواصفات ومميزات عالية الجودة - ثقفني

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