نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهر السيارات الكهربائية 2022 على مستوى العالم مزاياهم و أسعارهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أشهر السيارات الكهربائية 2022 ، أصبحت السيارات الكهربائية منتشرة في العالم ف السنوات الأخيرة، حيث تختلف وتتميز عن السيارات التي تعمل بالوقود، بأنها صديقة البيئة فلا تؤدي إلي انبعاثات ضارة للبيئة و أتربة وغيرها من المشاكل التي تُسببها السيارات الأخرى.

تتعدد من حيث الموديلات والأسعار والإمكانيات، وفي تلك المقالة سنوضح لكم مجموعة من أشهر السيارات الكهربائية العالمية، و سنوضح أهم التفاصيل حول كل سيارة منها، فتابع المقالة للتعرف على المزيد.

أشهر السيارات الكهربائية 2022

تختلف السيارات الكهربائية من حيث الموديلات والتقنيات الداخلية، ويمكنك الحصول على تلك السيارات لتستمتع بأنظمة القيادة الحديثة المعتمدة كليًا على الشحن الكهربي.

لذلك قامت مجموعة من شركات السيارات العالمية بتصنيع تلك السيارات الكهربائية و تتنافس عدد من الشركات بصناعتها بقدر عالي من الاحترافية، ومع زيادة الإقبال على شراء السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، زاد وتنوع أشكال و موديلات هذه السيارات، و تزداد أيضاً مميزات السيارات و الأنظمة التي تحفظ آمان السائق و الركاب.

فيوجد عدد متنوع من السيارات الكهربائية، ومنها:

سيارة مرسيدس – Mercedes EQS

أطلقت شركة مرسيدس لصناعة السيارات، سيارة كهربائية جديدة، وهي تعتبر أول سيارة كهربائية بالكامل تقوم شركة مرسيدس بطرحها في الأسواق بتقنيات مميزة، تمتلك العديد من الإمكانيات الحديثة التي جعلتها المنافس القوى لسيارات تسلا.

قامت الشركة بتوفير عدد كبير من السيارات الكهربائية في الأسواق المصرية بنسختين وذلك في إطار الاستراتيجية التي تعمل من خلالها والتي تهدف إلى تعميم تجربة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة في جميع الأسواق حول العالم، فالنسختين هما:

النسخة الأولى: يطلق عليها EQS450 حيث يعمل المحرك الخاص بها بقوة 329 حصان.

النسخة الثانية: تعرف باسم EQS 580 حيث وهي أعلى من النسخة الأولى حيث أنها تعمل بقوة 516 حصان.

شركة مرسيدس كانت قد أعلنت عن سيارتها الجديدة الكهربائية، وهي سيارة مرسيدس “S Class” التي تعد من السيارات الكهربائية الحديثة والتي صدرت حديثًا في بعض البلدان.

سيارة EQS تضم محركين كهربائيين.

المحرك الأول لسيارة مرسيدس بنز EQS يعمل بقوة 329 حصان.

بينما يصل العزم الأقصى للدوران لحوالي 550 نيوتن على المتر.

بينما تصل قوة المحرك الثاني لحوالي 516 حصان، بينما يصل عزم الدوران لحوالي 828 نيوتن على المتر.

السيارة الكهربائية من مرسيدس بنز تعمل بنظام دفع كلي.

سيارة مرسيدس Eqs تصل سرعتها لحوالي 96 كيلو متر في الساعة الواحدة.

بطارية السيارة تصل إلى حوالي 108,7 كيلوواط مع إمكانية أن تنتهي من شحنها في مدة سريعة تصل لحوالي 35 دقيقة فقط.

لذلك تعد من أشهر السيارات الكهربائية 2022.

مواصفات السيارة

التسارع: من 0 إلى 100 كم / ساعة في 5.5 ثانية وهذا في نسختها الأولى بمحرك 329 حصان، أما قدرة التسارع في نسختها الثانية بمحرك 516 حصان يمكن أن تتم في 4.1 ثانية

سعة البطارية: سيارة مرسيدس EQS تعمل ببطارية ليثيوم أيون تبلغ قدرتها 107.8 كيلو متر في الساعة، بمسافة قيادة حوالي 770 كيلو متر.

مسافة السير: تعمل من خلال نظام الدفع الرباعي من خلال محركين كهربائيين، وهذا يساعدها في أن تقطع مسافة من 0 إلى 100 كم في الساعة في حوالي 4 ثواني.

مساحة التخزين: تتمتع بمساحة تخزينية تصل إلى حوالي 22 قدم.

طول العجلات: 5 أمتار، العجلات مصنوعة من الالمونيوم القوى مقاس 19-20 بوصة.

مزودة بمجموعة من المصابيح الكهربائية التي تعمل من خلال خاصية الديجتال لايت، حيث أن هذه الخاصية تساعد في أن تعطى اضاءة نقية وصافية، متكيفة مع حالة الطريق والسيارات المجاورة.

المميزات

على الرغم من وجود أنواع متعددة من السيارات الكهربائية في مصر إلا أن سيارة اك يو اس تعتبر واحدة من أشهر السيارات الكهربائية.

وذلك لأنها تمتلك مجموعة من التقنيات التي تميزها عن غيرها والتي تتمثل في التالي:-

يتوفر في هذا النوع من السيارات الذي يتم تصنيفه ضمن أشهر السيارات الكهربائية في العالم بخاصية جديدة.

وهي إمكانية اتصال الهاتف المحمول مع السيارة، وذلك من خلال تطبيق خاص مزود من الشركة المصنعة شركة مرسيدس.

سيارة كهربائية لهذا فهي صديقة للبيئة ولا تُسبب أي أضرار من انبعاث غازات ضارة وعوادم ملوثة تؤثر بالبيئة.

تعمل هذه السيارة من خلال تكنولوجيا حديثة متطورة لا تتوفر في السيارات الأخرى.

حيث أن شركة مرسيدس قامت باستثمار جميع أدوات التكنولوجيا الحديثة في هذه السيارة.

السيارة تقوم بفلتر الهواء حيث أنه يوجد أسفل الغطاء الأمامي للسيارة والذي لا يمكن فتحه إلا في حالة الصيانة لذلك هي من أشهر السيارات الكهربائية 2022.

العيوب

بالرغم من المزايا المتعددة لهذه السيارة الكهربائية إلا أنه يعاب عليها:

سعرها مرتفع بالمقارنة ببعض السيارات الأخرى.

كما أن توفرها بلونين قد يكون غير مناسب وغريب للبعض الآخر.

سعر السيارة بالدولار

يبدأ سعر سيارة Mercedes EQS مقابل الدولار الأمريكي 110 ألف دولار.

2. سيارة تسلا إس – Tesla S

بالحديث عن أشهر السيارات الكهربائية، فهنا لابد أن نذكر هذا النوع من السيارات، حيث دخلت شركة تسلا الأمريكية أيضاً في صناعة عدد من الشركات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

وتحتل مكانة كبيرة في هذه الصناعة، وذلك بصناعتها سيارة تسلا أس، ومن مواصفات هذه السيارة الذكية التالي:

سعة المحرك: تعمل بواسطة محرك كهربائي قوى 422 حصان

التسارع: تصل قدرتها إلى100 كم/س خلال 4 ثواني فقط.

مسافة السير: تستطيع هذه السيارة بفضل محركها القوى أن مسافة 402 ميل ما يعادل 640 كم في الشحنة الواحدة.

السرعة: وصلت سرعتها إلى 153.05 ميل في الساعة (246 كم / ساعة)، أما سرعتها القصوى تصل إلى حوالي 322 كيلو متر في الساعة.

سعة البطارية: من 60 إلى 85 كيلو واط في الساعة، نوعها ليثيوم أيون.

المميزات

تتميز بعدد من المميزات المتعددة في مختلف موديلاتها المتنوعة ومنها:

الشكل الداخلي الأنيق وصناعته بالجودة العالية ذو دقة ومهارة من الشركة المصنعة له.

لهذا فهي تعد قطعة فنية فريدة من نوعها، حيث أنها تجمع بين أجمل ما في صناعة السيارات الإيطالية والبريطانية في وقت واحد.

يمكن شحن بطاريتها الكهربائية لتصل إلى 100% في وقت أقل من ساعة، لتستمر سرعتها وعملها لساعات متعددة.

تكلفتها في الطاقة الكهربائية أقل من تكلفة السيارات التي تعمل بالوقود.

بالإضافة إلى ذلك فهي تحافظ على البيئة.

ولا تؤثر عليها من انعدام السيارات وانبعاث الغازات الضارة للبيئة منه يجعل صحة الإنسان على مستوى العالم في حالة أفضل.

توفر السيارة الراحة التامة للسائق اثناء القيادة وذلك نظرًا لتزويدها بمجموعة من وسائل الترفيه والراحة المبتكرة والتي تعمل من خلال تكنولوجيا متطورة.

نظام تشغيل هذه السيارة يعتمد على تكنولوجيا حديثة حيث أنه يتم تشغيل السيارة من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميلها على الهاتف الخاص بك.

ومن خلال هذا التطبيق يمكنك فتح وغلق السيارة عن بعد بسهولة، كما أن هذه التطبيق الذكي يمكنك من مراقبة السيارة ويوفر لها عوامل حماية أكثر.

مزودة بشاشة ضخمة يمكن من خلالها التحكم في جميع أجزاء السيارة عن طريق اللمس.

يمكن تشغيل السيارة من خلال بطاقة ذكية يتم وضعها على الباب الامامي وتفتح السيارة بكل سهولة.

العيوب

قد لا يمكن استخدامها في السفر لمسافات طويلة خاصة في حالة إذا لم تكون البطارية تستوعب قدر كبير من الشحن.

فهذه السيارات تتناسب مع المسافات القصيرة، وتسعى الشركة إلى معالجة هذه المشكلة.

كما أنها قد تحتاج إلى وقت كافي حتى يتم إعادة شحن البطارية الخاصة بها بالكامل.

سعر السيارة بالدولار

يبدأ سعر سيارة Tesla S من مبلغ 131 ألف دولار.

3. بي إم دبليو آي إكس 2021 – BMW IX 2021

تدخل شركة بي إم دبليو السباق الخاص بصناعة السيارات الكهربائية، لتُضيف لرصيدها في صناعة السيارات الكهربائية والغير كهربائية.

لتطلق سيارة IX الكهربائية الجديدة كلياً، وذلك بشكل عالي من الدقة والكفاءة التي يمكن أن يحتاجها السائق أو مستخدمي السيارات بشكل عام، وقد حققت هذه السيارة أعلى نسبة من المبيعات في وقت قصير.

مواصفات السيارة

سعة المحرك: سيارة بي أم دبليو تعمل من خلال محرك قوي ومزدوج يصل في قوته إلى 500 حصان، لهذا يمكن تصنيف هذا النوع من السيارات على أنه من أشهر السيارات الكهربائية.

حجم السيارة: يتشابه حجم هذه السيارة مع حجم سيارة بي ام دبليو X5، ولكن مساحتها الداخلية أكبر منها.

حجم العجلات: من 20-21 بوصة، مصنوعة من الألمونيوم ومزودة بخاصية تبريد تلقائية وتفريغ الهواء.

مساحة تخزين السيارة: تمتلك مساحة تخزينه تقترب إلى 1550 لتر، يمكن استخدام هذه المساحة في عدة أغراض.

السرعة: سرعتها تصل إلى حوالي 100 كم في الساعة، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم في الساعة.

سعة البطارية: تعتمد هذه السيارة على بطارية بسعة 80 كيلو وات.

التسارع: من 0 إلى 100 كم / ساعة في 4.6 ثانية.

والسيارة يمكنك شحنها بسرعة شديدة حيث أنها تحتاج فقط إلى 10 دقائق تتجاوز مسافة 120 كيلو متر.

ويمكنك شحن البطارية بالكامل في 40 دقيقة فقط.

المميزات

أشهر السيارات الكهربائية 2022 التي أطلقتها شركة بي إم دبليو بها عدد كبير من المميزات والخصائص المتعددة ومنها:-

مزودة بعدد كبير من أنظمة الأمان والكاميرات والرادات التي يمكن متابعتها عن بعد بكل سهولة من خلال الهاتف.

تتميز بالتصميم الدقيق وتمتع بقدر عالي من التكنولوجيا.

هذا بالإضافة إلى أن شكل المقاعد الخاصة بالسيارة مصنوعة بشكل دقيق ومريح للغاية.

تحتوي على تكنولوجيا عالية وطرق لحفظ أمن السائق والركاب.

تعتبر أول سيارة كهربائية تدعم تقنية الجيل الخامس والتي يمكن من خلالها الاتصال السريع مع السيارات الأخرى بسهولة.

العيوب

ذكرت عدد من المصادر أنه يأخذ على هذا النوع من السيارات الكهربائية أنه:

تم استخدام مادة البلاستيك في تصميم بعض الأجزاء في مقدمة السيارة.

وعلى الرغم من أنها أجزاء بسيطة إلا أنه يفضل أن تكون مصنوعة من مادة أقوى مثل الالمونيوم وغيره من المواد شديدة المقاومة.

قد يرى البعض أن المقاعد الخلفية للسيارة ضيقة بعض الشيء وهذا يجعلها غير مريحة.

سعر السيارة بالدولار والريال السعودي

بالنسبة لسعرها مقابل الدولار فيقدر بـ 84000 دولار أمريكي.

أما السعر في المملكة السعودية فيبدا من 350 ألف ريال سعودي.

4. كيا أي في 6 – Kia EV 6

قامت شركة كيا الكورية بالإعلان عن سيارتها الجديدة التي سوف تعمل بالكهرباء بتصميمها لموديل جديد، وبعد طرح السيارة في الأسواق حققت نجاح كبير.

مواصفات السيارة

سعة المحرك: تمتلك سيارة كيا محرك يعمل بقوة 577 حصان.

شحن البطارية: بطارية 77.4 كيلو وات/س طويلة المدى، حيث أنها تعمل بنظام 800 فولت.

السرعة: سرعتها القصوى باصدارها الجديد تبلغ 260 كم في الساعة.

التسارع: من 0 إلى 100 كم / ساعة في 3.5 ثانية.

السيارة متوفرة في الأسواق بنظام الدفع الخلفي ويمكنك الحصول عليها بنظام الدفع الرباعي.

المميزات

تمتلك كيا Ev6 مجموعة من الخصائص التي تجعلها الخيار الأول والأنسب بالنسبة لمحبي السيارات الكهربائية وذلك لأنها تتميز بالتالي:-

السيارة مزودة بنظام صوت قوي ونقي مكون من 14 مكبر صوت.

كما أنه تمتلك مجموعة من الأنظمة الحديثة الأخرى التي توفير مزيد من عوامل الأمان والحماية للسائق والركاب مثل أنظمة تحذير قبل الاصطدام.

تحافظ على البيئة من العوادم والأتربة والغبار وانبعاث الغازات وغيرها من المشاكل البيئية.

كذلك تتميز أيضاً بانها مزودة بالعديد من أنظمة الدفع مثل الدفع الخلفي والدفع الرباعي لتكون هي السيارة الكهربائية الأكثر في المواصفات والإمكانيات المتقدمة التي تساعد المستخدم بالتمتع بالتكنولوجيا وفي أمان تام.

تحتوي مساحة تخزينية كبيرة يمكن أن تصل إلى 1300 لتر.

يمكن التحكم بكل سهولة في تشغيل وقفل السيارة من خلال مفتاح التشغيل الرقمي.

العيوب

كما تحدثنا عن مميزات هذه السيارة لابد أن نذكر أن هناك بعض العيوب التي لاحظها البعض والتي تتمثل في:-

هذه السيارة سعرها مرتفع مقارنة بالسيارات الكهربائية الأخرى المتوفرة في الأسواق.

تمتلك مساحة شحن متوسطة.

لا يمكن الاعتماد على هذا النوع تحديد من السيارات في المسافات الطويلة.

سعر السيارة في مصر

يبدأ سعر كيا Ev6 سيارة من ما قدره 925,000 جنيه.

5. نيسان أريا – Nissan Aria

أطلقت شركة نيسان اليابانية السيارة الكهربائية أريا، وتعُتبر من أشهر الشركات التي عملت على تصنيع السيارات الكهربائية على مستوى العالم، حيث يشير الخبراء إلى أن هذه السيارة تعتبر حقبة جديدة في تاريخ السيارات الكهربائية.

مواصفات السيارة

سعة المحرك: مزود بعدد 2 محرك تصل قوة المحرك الأول إلى حوالي 300 حصان في حين تصل قوة المحرك الثاني إلى حوالي 480 حصان.

المسافة التي تقطعها: هذه السيارة تستطيع أن تسير مسافة 610 كيلو متر في الشحنة الواحدة بدون إعادة شحن.

السرعة: سرعتها حتى 100 كيلو متر في الساعة تقطعها في وقت 5.4 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى ل 159 كم في الساعة.

التسارع: من 0 إلى 100 كم / ساعة في 5.1 ثانية

السيارة مزودة بباقة من التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، كما أنها تعمل بخاصية الدفع الرباعي والثنائي أيضا.

مزودة بمصابيح امامية وخلفية LED، بالإضافة إلى مجموعة من المرايا التي يمكن طيها إلكترونيًا.

تجتوى السيارة على مجموعة من مزايا الرفاهية مثل وصلة لشحن الهاتف، أو لتوصيل الهاتف بالسيارة، دخول بدون مفتاح وغيرها.

المميزات

تتمتع بالعديد من المزايا والتي تتمثل في التالي:-

كفاءتها العالية وكونها من السيارات الصديقة للبيئة وذلك لأنها تعمل من خلال الطاقة الكهربائية.

تصميمها المميز من الداخل والخارج من الأسباب التي جعلها تحصل على شهر كبيرة بمجرد طرحها في الأسواق وأصبحت ضمن قائمة أشهر السيارات الكهربائية في العالم.

يتوفر في هذه السيارات عدد من الكاميرات والرادارات التي تعزز من حماية وامن السيارة.

هذه السيارة مزودة بنظام جديد ومميز للفرامل والذي يطلق عليه الفرامل الذكية، والتي يتم استخدامها في حالات الطوارئ.

العيوب

لا يوجد حتى الان عيوب كبيرة لهذا النوع من السيارات الكهربائية التي تساعد في حماية البيئة بفضل ما توفره من مزايا ولكن يمكن أن يرى البعض أن المساحة التخزينية لهذا النوع صغيرة نسبيا مقارنة بالأنواع الأخرى.

سعر السيارة بالدولار

يبدأ سعر سيارة نيسان اريا من 40 ألف دولار أمريكي.

هيونداي ايونيك 5 – Hyundai Ioniq 5

أطلقت الشركة الكورية هيونداي عن سيارتها الكهربائية والتي أطلقتها بالكامل في الفترة الأخيرة، ومنذ ذلك الوقت وقد لقت هذه السيارة إقبال كبير من محبي السيارات وذلك نظرا للمزايا العديد التي تنفرد بها هيونداي ايونيك 5 عن غيرها من أنواع السيارات الكهربائية الأخرى.

مواصفات السيارة

قوة المحرك: تبلغ قوة محرك هذه السيارة حوالي 215 حصان.

كما أن الشركة توفر نسخة أخرى من هذه السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي تبلغ قوة محركها 315 حصان.

التسارع: هيونداي ايونيك 5 تعمل بمحرك ذو كفاءة عالية يمكنها من أن تتسارع من 0 حتى 100 كيلو متر في أقل من 7.4 ثانية.

سعة البطارية: 72 كيلو وات في الساعة.

يتوفر بها شاشة تعمل باللمس حجمها يصل إلى مقاس 12 بوصة، من خلال هذه الشاشة الكبيرة يمكنك التحكم في السيارة بكل سهولة.

كما أن السيارة تحتوي على كاميرات وأجهزة استشعار تقوم بترجمة جميع الإشارات والمؤثرات التي تحيط بالسيارة وتساعد في توفير رؤية واضحة للسائق، كما أنها تعزز من عوامل الأمان.

يمكن شحن بطارية هيونداي ايونيك 5 إلى 80 % في 18 دقيقة.

المميزات

فعلى الرغم من انتشار عدد كبير من أنواع السيارات الكهربائية إلا إن هذا النوع يعد من أشهر السيارات الكهربائية على الإطلاق ومن هذه المميزات:-

يوجد أكثر من لون لهذه السيارة تتناسب مع كافة الاذواق، كما أنها مصممة بشكل أنيق ومميز وعلى درجة عالية من الاحترافية والخبرة.

مزود بعدد من وسائل الترفيه ومنها شاشة ذات حجم كبير يتم من خلالها عرض الأفلام والاغاني، بالإضافة إلى وصلة لتوصيل الهاتف أو أي جهاز إلكتروني.

تم تصميمها من قبل مجموعة من الخبراء و المتخصصين المدربين على أعلى مستوى والذين قاموا باستخدام مواد صديقة للبيئة.

يمكن التحكم في مقاعد السيارة بكل سهولة وبشكل مرن، وهذا من أهم ما يميز السيارات الكورية بشكل عام.

نظام دخول السيارة يتم بشكل أتوماتيك بدون مفتاح، كما أنها تمتلك نظام abs وهو نظام منع انزلاق السيارة ويحافظ عليها قدر الإمكان.

تمتلك مجموعة من مصابيح الإضاءة ذات الجودة العالية، كما أنها مزودة بخاصية التحذير من الاصطدام الامامي.

من أهم مميزات هيونداي ايونيك أنه سعرها اقتصادي مقارنة بالأنواع الأخرى من السيارات الكهربائية، والمزايا التي تتوفر بها.

عيوب هيونداي ايونيك 5

سعرها مرتفع، ولكن بالنظر إلى العديد من المزايا التي تنفرد بها هيونداي ايونيك 5، نجد أن هناك سيارات كهربائية أخرى أعلى سعرا منها ولا تتوفر بها كل هذه المزايا.

تمتلك تسارع أقل من سيارات كهربائية منافسة مثل تسلا.

شيفروليه بولت

تعد سيارة شيفروليه بولت من أفضل السيارات الكهربائية الشاملة في قطاع السيارات في العالم كله.

السيارة تضم كل مميزات سيارات شيفروليه العادية بالإضافة إلى أنها تعمل بالكهرباء.

تتميز السيارة بوجود مقصورة واسعة من حيث المساحة للركاب.

بجانب تميزها بوجود بطارية بنطاق مسافة رائع.

تتميز بسعرها الغير مرتفع مقارنة بغيرها من السيارات الكهربائية.

يمكنك قطع مسافة تصل إلى 259 ميل بعد كل شحنة كاملة.

السعر العالمي للسيارة هو: 37000 دولار.

بورش تايكان كروس توريزمو

تابع ما يلي لتتعرف على سيارة بورش الكهربائية:-

تعتبر من السيارات الكهربائية الألمانية.

قوة المحرك تصل إلى نحو 460 حصان.

السيارة تقطع مسافة تصل إلى 450 كيلو متر بعد كل الشحنة الواحدة.

سعرها يبدأ من 110.300 دولار أمريكي.

فولكس فاجن ID.Buzz

تابع ما يلي لتتعرف على السيارة الكهربائية الجديدة فولكس فاجن:

السيارة تعتبر من السيارات المتميزة التي تقطع مسافة تصل لنحو 435 كيلو متر بعد كل شحنة.

تصل قوة المحرك إلى حوالي 374 حصان.

تتسارع سيارة فولكس فاجن من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في مدة خمس ثوان.

تعتبر من السيارات الكهربائية الرياضية.

سعرها يبدأ من 60 ألف يورو.

اودي إي ترون GT

تابع ما يلي لتتعرف على السيارة الكهربائية المتميزة أودي إي ترون Gt:-

قوة المحرك الخاصة بالسيارة تصل لحوالي 590 حصان.

العزم الأقصى للدوران يصل إلى نحو 840 نيوتن على المتر.

تصل قوة البطارية إلى حوالي 85 كيلوواط.

بعد شحن البطارية يمكنك أن تقطع مسافة 383 كيلو متر.

سعرها يبدأ من 139,900 دولار.

وفي الختام فقد ذكرنا فيما سبق تفاصيل أشهر السيارات الكهربائية ومزايا وعيوب كل سيارة على حدا لذلك قبل القدوم على شراء أي سيارة من الأنواع السابق ذكرها لابد من معرفة أهم مواصفاتها والاختيار فيما يناسب إمكانياتك و احتياجاتك الشخصية.