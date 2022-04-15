أقوى عروض السيارات في السعودية.. لفترة محدودة استلم تويوتا ياريس 2021 فقط بـ357 ريال من عبد اللطيف جميل

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا يارس 2021 أصبحت تشغل بال عشاق السيارات الرياضية الحديثة صاحبة الترند الأول فى سوق السيارات الكلاسيكية، حيث يفضل دائما عشاق السيارات إختيار السيارة الأكثر صداقة للبيئة وقادرة على السير لأكبر المسافات وفى أى طريق دون التأثر مع الطرق الوعرة، حيث تشتهر شركة تويوتا بتوفير سيارات حديثة الموديل وذات أداء مميز، لتصبح من أوائل قائمة السيارة الحديثة فى موديل 2021، كما تم طرح السيارة فى الأسواق المصرية والتى تعتبر من أكثر السيارات الذى يزداد الإقبال والتساؤل عليها، لذا سوف نوضح لكم مواصفات تلك السيارة اليابانية والأسعار المتاحة في الأسواق.

مواصفات سيارة تويوتا يارس 2021

مواصفات مميزة انفردت بها سيارة تويوتا اليابانية عن باقى السيارات المتاحة فى عالم السيارات، حيث تحتوى على تصميم خارجى مميز وشيك، وسرعة مناسبة للقائد، ومزودة بمحرك أوتوماتيكي يساعد القائد أثناء القيادة، وإطار داخلى شيق، ومزودة بنظام منع الانزلاق عند توقف السيارة، كما إنها مزودة بحاجز الضوضاء الذى يسمح للركاب الاستمتاع بالركوب دون الشعور بأى ضوضاء، ومواصفات أخري سوف نوضحها.

تحتوى على محرك بنزين ثلاثى الاسطوانات سعة 1.5 لتر. عزم دوران السيارة يصل إلى 153 نيوتن / متر. مزودة بناقل الحركة المباشر المكون من سبع سرعات. سيارة تويوتا تحتوى على نظام منع انزلاق الفرامل. مزودة بثبات الكترونى Vsc. تحتوى على سبع وسائد هوائية من الداخل. تويوتا مزودة بنظام التحكم فى الجر. تتمتع بمميزات منع اهتزاز السيارة أثناء الحركة، وحجب أى ضوضاء خارجى. عزل أى ضوضاء وصلابة الهيكل الخارجى. كاميرات خلفية ذات أنظمة خاصة تساعد القائد أثناء ركن السيارة. تتمتع بين سماع صوت ممتازين للاستماع والتمتع. كشافات إضاءة السيارة LED. عجلات السيارة رياضية وتسير فى الطرق الوعرة. شاشة داخلية تعمل باللمس.

أسعار سيارة تويوتا اليابانية

يعتبر سعر السيارة بجانب تلك المميزات التى تنفرد بها عن باقى السيارات بسيط وفى متداول الجميع، فهى بسيطة الثمن ومميزة فى الأداء، حيث تم طرحها فى الأسواق المصرية بفئتين، بالأسعار التالية.