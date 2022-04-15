نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجميح للسيارات في رمضان 2022 بالتقسيط على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الجميح شركة كبرى للسيارات بالمملكة السعودية تقدم عروضاً وتخفيضات هائلة على جميع السيارات المقدمة من الشركة بشكل دوري، وذلك لتصل لأعلى نسبة بالمبيعات وتحصل على رضا جميع عملائها، وعبر هذا المقال سنقوم بتقديم عروض الجميح رمضان 2022.

عروض الجميح للسيارات في رمضان

شركة الجميح قد أعلنت عن الإطلاق لعروض رمضانية متميزة بشهر رمضان للأشخاص محبي السيارات بجميع أنواعها، فهو لديه تخفيضات هائلة ومتميزة وعروضاً فعالة وعروض على التقسيط مقدمة من الشركة بشكل مبسط، وإليكم عروض الجميح على السيارات وهي كالآتي:

عروض الجميح على سيارات كاديلاك إسكاليد

وفرت شركة الجميح سيارات كاديلاك إسكاليد المتميزة ولا توجد مرابحة على السيارة، ولم تسدد أي رسوم إدارية عند الشراء، ولكن تسدد 50 بالمائة من الثمن الخاص بالسيارة، وبقية ثمنها يكن بعد السنتين وضمان خمس سنوات مفتوحة الكيلو مترات، وهذا تعاوناً مع السعودي الفرنسي، وبإمكانك أن تحصل على السيارة عبر البنك السعودي خمس سنوات 60 شهراً دون دفعة أولى نسبة المرابحة 1.99 الدفعة الأخيرة للسيارة 40 بالمئة، الرسوم الإدارية واحد بالمائة.

يمكنك أيضاً أن تحصل عليها عبر البنك الأهلي التمويلي خمس سنوات 60 شهر، وليس هناك رسوم إدارية، الدفعة الأخيرة 35 بالمائة، لا يوجد لها دفعة أولى، نسبة الربح 1.50 بالمائة، ومتاح لك أيضاً أن تحصل عليها عبر بنك البلاد، التمويل خمس سنوات 60 شهر، نسبة الربح 1.22 بالمائة، لا يوجد دفعة أولي ولا رسوم إدارية، والدفعة الأخيرة 35%.

عروض الـجميح على سيارة يوكون

لقد أطلقت شركة الجميح مجموعة من السيارات وقدمت عروض وتخفيضات بمناطق متعددة بالمملكة السعودية، بدون هامش ربح ، دفع 50% عند الشراء، وبعد سنتين يدفع 50 بالمائة المتبقين تحصل على السيارة عبر مجموعة من البرامج، وهناك برنامج تمويلي خمس سنوات 60 شهر، لا يوجد دفعة أولى، الرسوم الإدارية واحد بالمائة نسبة المرابحة اثنين فاصل 49%.

الدفعة الأخيرة لهذه السيارة عبارة عن 40 بالمائة العرض متاح للسعوديين فقط، ولابد من الحصول على الموافقة من السعودي الفرنسي الخاص بالتمويل التأجيري، العميل يحصل على ضمان ثلاث سنوات مائة ألف كيلو وسنتين من الضمان الممتد، وإذا قمت بالحصول عليها من البنك الأهلي نسبة المرابحة 1.50 بالمائة، الدفعة الأولى لا يوجد الرسوم الإدارية ليس لها، وإن كنت تريدها من بنك البلاد فلا يوجد دفعة أولى رسوم الإدارية واحد بالمائة، الدفعة الأخيرة 35% أما عن نسبة المرابحة 1.39.