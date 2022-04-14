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عمر شويل - جدة سيارات موديل 2021 – 2022 للتنازل لظروف السفر بدون مقابل أو شروط، تتوفر سيارة كيا اوبتيما الجيل الخامس K5 موديل للتقبيل بنظام الأقساط، ماكينة 4 اسطوانات حجم 2500 سي سي والقوة 194 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد ثلاثين ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية وأمامية، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 18 إنش، إضاءات ليد، نظام تثبيت سرعة، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، فرامل مانعة للانغلاق، تبريد المقاعد، مقاعد جلدية، مسّاحات مطر اوتوماتيكية، تدفئة المقاعد، نظام ذاكرة للمقاعد، مكيف أوتوماتيك، نظام ملاحة، سقف بانوراما. السيارة للتنازل بدون مقابل بسبب السفر عن طريق بنك الرياض وقيمة القسط الشهري 1700 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 12 قسط والمتبقي 48 قسط مع إمكانية إعادة جدولة الأقساط.

سيارات مستعملة للتنازل لظروف السفر

تتوفر للتقبيل سيارة ام جي ZS موديل 2022 بتجهيزات فل كامل، ماكينة 4 اسطوانات حجم 1500 سي سي والقوة 118 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد 16 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، كاميرا 360 درجة، إضاءات ليد بالكامل، جنوط مقاس 17 إنش، اطارات فاخرة، شاشة ترفيه، زر تشغيل المحرك، مكيف أوتوماتيك، نظام تثبيت سرعة، مقاعد جلد بتحكم كهربائي، فرامل مانعة للانغلاق، إمكانية تحكم في الانزلاق. السيارة للتنازل لغرض السفر بمقابل 3000 ريال فقط هي قيمة الدفعة الأولى، قيمة القسط الشهري 1734 ريال وعدد الأقساط المدفوعة 5 أقساط، الدفعة الأخيرة 14 الف ريال والتكييش 72 ألف ريال.

تتوفر سيارة هيونداي سوناتا 2022 للتنازل بدون مقابل بنظام الأقساط، ماكينة 4 اسطوانات حجم 2.5 لتر والقوة 194 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات والعداد خمسة آلاف كم. تتميز بفتحة سقف بانورامية، مرآة داخلية ذاتية التعتيم، فرامل مانعة للانغلاق، وسادة هوائية للسائق والراكب، مثبت سرعة، نظام قياس ضغط الكفرات، جنوط مقاس 18 إنش، نظام صوتي مع شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة، كاميرا خلفية، إضاءات ليد بالكامل، حساسات أمامية وخلفية، نظام بريك إلكتروني، شاحن لاسلكي، زر تشغيل وإيقاف المحرك مع دخول ذكي، اضاءة داخلية محيطية مع خيارات تصل لـ 10 ألوان، مقاعد جلد وتحكم كهربائي بكرسي السائق. السيارة للتقبيل لداعي السفر والتنازل بدون مقابل.

سيارات مستعملة للتقبيل أقساط

تتوفر سيارة كيا بيجاس موديل 2021 للتنازل بدون شروط عن طريق شركة إيجار للتمويل، ماكينة 4 اسطوانات حجم 1400 سي سي والقوة 95 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد 47 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 14 إنش، كاميرا خلفية، شاشة وسطية تدعم نظام ابل كار بلاي و أندرويد اوتو، تظليل عازل حراري للسيارة بالكامل، نظام تثبيت السرعة، مقاعد مخمل، مكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، 6 مكبرات الصوت، حساس ضغط الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق. السيارة للتنازل لظروف السفر بمبلغ 6000 ريال نظراً لسداد دفعة أولى وقيمة القسط الشهري 1128 ريال، عدد الأقساط المتبقية 42 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة 13950 ريال.

تتوفر سيارة شيري تيجو 2 2022 للتقبيل أقساط بدون مقابل، ماكينة 4 اسطوانات حجم 1500 سي سي والقوة 114 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد لم يسجل تسعمائة كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية لصف السيارة، مرايا جانبية كهربائية، إضاءات ليد، جنوط 16 إنش، جناح خلفي، شاشة معلومات، مقاعد جلد، عدد السماعات، نظام تثبيت سرعة، بلوتوث، مزيل ضباب، اشارات بالمرايا، نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وسائد هواء أمامية (SRS)، شاحن لاسلكي للهاتف الخلوي، كاميرا للرؤية الخلفية ( متعددة الزوايا ). السيارة للتنازل بسبب السفر وقيمة القسط الشهري 1255 ريال، قيمة الدفعة الأخيرة 14690 ريال والكاش 54664 ريال.