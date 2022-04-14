وحش الكون..سيارة تويوتا لاند كروزر العائلية 2022 بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في السعودية

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سيارة تويوتا لاند كروزر العائلية 2022 بمواصفات ومميزات جبارة، قامت شركة تويوتا اليابانية لتصنيع السيارات بالإعلان عن انطلاق سيارة جديدة تسمي تويوتا لاند كروزر، وذلك بعد العديد من المعلومات المغلوطة حول نسخة تويوتا لاند كروزر جي أر سبورت لعام 2022 وذلك بعد الإعلان عن سيارة لاند كروزر برادو نسخة الذكري السبعين حيث أن مجموعة سيارات لاند كروزر 300 لعام 2022 الجديدة تأتي تبعا لمنصة GA-F الجديدة، والتي تقدم في الأساس على منصة TNGA التي تعمل على المحافظة للهيكل العام لأطار السيارة بالإضافة الى وجود العديد من المحركات القوية للبنزين والديزل ثنائية التبريو. مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر العائلية 2022 أن سيارة تويوتا لاند كروزر LC300 2022 تتميز بوجود عشر سرعات تبعا للمنصة الجديدة .

والتي تعمل على رفع الجودة لهذه السيارة وتعمل على تحقيق التطوير في سلسلة سيارات الطرق الوعرة.

تتضمن هذه السيارة العديد من الإمكانيات المميزة لهذه السيارة التي نتعرف عليها في السطور التالية مميزات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 تم أطلاقها على منصة GA-F التي تعمل في الأساس على فكرة TAGA .

التي تعمل على تعزيز القدرات الاستثنائية على الطرق الوعرة مع وجود العديد من المميزات الجديدة التي تتمثل في قوة الهيكل والقوة والتوازن الديناميكي.

أن سيارة لاند كروزر LC300 2022 تتميز بوجود هيكل وشاسيه منفصلين الذي يشبه جيب رانجلر ومرسيدس جاكلاس.

والإصدار الجديد من هذه السيارة يوفر تقنيات وإمكانيات حديثة وتقليل الوزن ليصل إلى 200 كجم .

وتقليل مركز ثقل السيارة والذي يساعد على منع الانقلاب لها في الحالات القصوى.

العمل على زيادة الأمان مع وجود العديد من الإمكانيات المتطورة في التصميم الخارجي والداخلي للسيارة.

بالإضافة إلى وجود نظام التعليق الأوتوماتيكي الذي يسمح بالتحكم في أعمدة الاتزان.

وبالإضافة إلى وجود محرك v6 المزدوج التبريو وذلك باتساع 3.5 لتر وديزل باتساع 3.3لتر.

بالإضافة إلى وجود ناقل حركة أوتوماتيكي ب 10 سرعات وتعمل على ترشيد استهلاك الوقود وخروج ثاني أكسيد الكربون بحوالي 10% بالنسبة للإصدار القديم 2021.

أن هذه السيارة تتميز بوجود نظام الدفع الرباعية مع وجود ثلاثة أقفال تفاضلية ويوجد بها مصابيح LED

أمامية مع وجود الاضاءة النهارية وشبك أمامية. أسعار فئات سيارة تويتا لاند كروزر 2022 سعر لاندركوز GXR-L2 يصل إلى 226.454 ريال سعودي.

وسعر لاندركوز GXR-L3 يصل إلى 292-445 ريال سعودي.

سعر لاندركوز GXR-L4 يصل إلى 304.405 ريال سعودي.

وسعر لاندركوز VXR2022 تصل إلى 404.570 ريال سعودي. عمر شويل - جدة وحش الكون..سيارة تويوتا لاند كروزر العائلية 2022 بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش الكون..سيارة تويوتا لاند كروزر العائلية 2022 بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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