بسعر مناسب في السوق السعودي..سيارة سوزوكي اسبريسو2022 بمواصفات ومميزات كفاءة عالية الجودة

تعتبر Suzuki S-Presso 2022 من أصغر السيارات المعروضة في صالات عرض السيارات الحديثة، وهي تنتمي إلى ماركة Suzuki التجارية القديمة ياتي بمجموعة كبيرة من المميزات منها مجموعة متنوعة من ميزات الأمان والسلامة، بالإضافة إلى مواصفات عالية التقنية مثل الفخامة والتحكم والراحة، ويمكنك الحصول عليها بسعر معقول سوزوكي S-Presso 2022 عبارة عن سيارة مدمجة متعددة القطاعات تحت غطاء المحرك بحجم صغير مثالي للعائلات الصغيرة والشباب كما أن سوزوكي كما هو معتاد تقدم سيارات رائدة في السوق مثل سوزوكي ألتو سيدان.

مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو2022

تتمتع هذه السيارة بعدد من الميزات القياسية التي تمنح السائق تجربة قيادة فريدة فضلاً عن إراحة الركاب وتوفير المزيد من الرفاهية لهم وتتلخص هذه الميزات في الآتي:

تم تجهيز سوزوكي إسبريسو 2022 بمحرك قوي 1000 سم مكعب مع شاحن توربيني ينتج 67 حصانًا وعزم دوران أقصى 90 نيوتن متر.

وهي مجهزة أيضًا بناقل حركة أوتوماتيكي.

يستغرق التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر 14.3 ثانية فقط وهو رقم قياسي عالمي للعديد من العملاء.

السيارة مزودة بحجرة تخزين خلفية فريدة بسعة 239 لترًا توفر راحة ممتازة.

مميزات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022

يأتي Suzuki Espresso 2022 مع عدد كبير من الميزات ووسائل الراحة المعاصرة والتي سنناقشها بالتفصيل في الأقسام التالية:

تأتي سوزوكي إسبريسو 2022 مزودة بنظام فرامل مانع للانغلاق ومنظم تفاضل للسرعة لمنع الحوادث. كما تم تجهيز المركبة بأكياس هوائية لحماية السائق في حال وقوع حادث بالإضافة إلى وسائد هوائية للركاب. دون أن ننسى الوسائد الهوائية الجانبية.. تحتوي السيارة أيضًا على ميزات أمان تحمي السائق والركاب بالإضافة إلى نظام إنذار ضد السرقة لجعلها أكثر أمانًا. تتميز السيارة برفاهيتها ووسائل الراحة الحديثة التي تجعلها خيارًا شائعًا بين العديد من العملاء ، كما أنها مزودة بنظام تكييف قوي يوفر بيئة هادئة ومنعشة. كما تم تجهيز السيارة بأجهزة استشعار خلفية لركن السيارة تساعد السائق على الوقوف في أقصر وقت ممكن. يمكن أيضًا التحكم فيها بسهولة بفضل وجود نافذة يتم التحكم فيها كهربائيًا. تتميز سوزوكي إسبريسو 2022 بشاشة متعددة الأغراض وشاشة تعمل باللمس ويمكن توصيل الهاتف بالشاشة لعرض الملفات والصور بسهولة بالإضافة إلى موصل USB ومنفذ AUX وبلوتوث وراديو وقرص مضغوط لاعب. كما أنه مسؤول عن Android Auto ونظام CarPlay الجديد من Apple.

في السوق السعودي سعر سوزوكي اسبريسو 2022

السيارة لديها سوزوكي اسبريسو 2022 بسعر مناسب في السوق السعودي يبلغ سعر المركبة حوالي 35 ألف ريال سعودي وهو سعر مناسب لكثير من العملاء.

تعتبر واحدة من أقل السيارات تكلفة في السوق السعودي فضلاً عن كونها من أكثر السيارات فعالية من حيث التكلفة نظرًا للتكلفة المعقولة لصيانتها وقطع الغيار الأصلية

جاءت طرازات Espresso مع عدد كبير من الميزات والإضافات بما في ذلك “نظام تثبيت المحرك” وعجلات مقاس 14 بوصة وأجهزة استشعار خلفية لوقوف السيارات وتحكم يدوي في المناخ وممسحة زجاج أمامي كهربائي ومصابيح هالوجين أمامية وقفل أمان للباب الخلفي ، وقفل أمان يدوي للباب الخلفي. مرايا جانبية وخيار الخصم المقاعد الخلفية وخيط الطاقة والقفل المركزي.

كما تم تجهيزه بنظام تشتيت يتضمن مكبري صوت ومأخذ كهربائي بقوة 12 فولت ولوحة رقمية وأشياء أخرى.