نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول سعر النترا 2021 في المملكة العربية نسبة الانخفاض قوية 100% في المقال التالي

تحرك سعر هيونداي النترا 2021 المستعملة في المملكة العربية السعودية، واتجه سعر للسيارة للنزول تزامنا مع اقتراب طرح الموديل الجديد من السيارة واسعة الانتشار والشعبية بالسعودية، النترا 2023، وتعد النترا المشار إليها من السيارات التي حققت نجاح خرافي بفضل التصميم الجذاب الذي وضعته شركة هيونداي الكورية العالمية بها بالإضافة إلى الإمكانيات الجبارة خاصة على جانب الأداء حيث تحتوي السيارة على محرك جبار بقوة 127 حصان في الفئة الأولى وحتى 173 في أعلى فئة. نزول سعر النترا 2021 في المملكة العربية نسبة الانخفاض قوية 100% انخفضت سعر النترا 2021 ما بين الـ3 والـ 5% خاصة مع دخول شهر رمضان حيث تقل عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة.

وفي الوقت نفسه تنخفض أسعار السيارات كنتيجة طبيعية لذلك وهو ما يعد أنسب أوقات الشراء حيث الحالات الجيدة والسعر المناسب. النترا بأسعار رخيصة بعد الانخفاض وحالات قوية بدون ملاحظات هناك النترا في الرياض بسعر 85 ألف ريال بعد الانخفاض بنسبة 3%.

وفي الوقت نفسه السيارة فئة فل كامل وتحتوي على سخان مراتب.

كذلك تحتوي السيارة على جنوط كروم، حالة البودي الخارجي للسيارة بحالة الوكالة.

السيارة تأتي بشاحن لاسكلي كذلك هناك فتحة سقف، ممشى السيارة 4 آلاف كيلومتر وهو ممشى منخفض للغاية. النترا 2021 الجبارة ملكة السيارات السيدان متوسطة الحجم بالمملكة العربية السعودية هناك سيارة النترا في أبها بسعر 73 ألف ريال ممشى السيارة 43 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه محرك السيارة بحالة ممتازة والسيارة من المالك الأول.

حالة السيارة من الخارج والداخل بتقييم 9 من 10، وتحتوي السيارة على مثبت سرعة.

السيارة تعمل بالبنزين وتم تركيب إضاءة ليد أمامي. ألنترا 2021 بلس سمارت ممشى جيد والحالة بدون أي ملاحظات كذلك هناك النترا في الشرقية، السيارة تعمل بالبنزين، ممشى السيارة بـ31 كيلومتر.

وفي الوقت نفسه محرك السيارة 2000 سي سي 4 سلندر يعمل بالبنزين.

السيارة تأتي بجير اتوماتيكي وهي أمامية الدفع وأيضا تحتوي على حساسات خلفية ومثبت سرعة.

بالنسبة للأمان تحتوي السيارة على نظام الثبات الإلكتروني وكذلك حساس في الإطارات.

السيارة تحتوي على شاحن من دون سلك ومرايا كهربائية بالإضافة إلى بلوتوث. عمر شويل - جدة نزول سعر النترا 2021 في المملكة العربية نسبة الانخفاض قوية 100% - ثقفني

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