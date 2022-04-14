انخفاض خيالي 30 ألف ريال في سعر تويوتا افالون 2022 ليمتد تخفيض مذهل 18%، سيارة السيدان الفاخرة بالمملكة العربية السعودية انضمت إلى مجموعة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية لعام 2022، إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين كونها فاخرة بمواصفات رائعة و بسعر مثالي مقارنة بالمنافسين فإن تويوتا افالون هي الاختيار الأمثل لك، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة مع السعر الجديد بالإضافة إلى معرض السيارات الذي يقدم هذا العرض المذهل على سيارة تويوتا افالون 2022 ليمتد الأفضل بين المنافسين.

انخفاض خيالي في سعر تويوتا افالون 2022

انضمت السيارة الفاخرة الأفضل بين المنافسين إلى مجموعة تخفيضات السيارات موديلات 2022، حيث أصبحت تتوفر سيارة تويوتا افالون 2022 ليمتد ضمن تخفيضات عبد اللطيف جميل للسيارات بالمملكة العربية السعودية، و أصبحت تتوفر بسعر 136 الف و 400 ريال بدلا من 166 ألف ريال تخفيض 18%، انخفاض خيالي في سعر السيارة 30 الف ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتي تتميز بمحرك سداسي الاسطوانات 3500 سي سي قوة 297 حصان قير اوتوماتيك و تعمل بنظام الدفع الأمامي.

تويوتا افالون 2022 ليمتد

تتميز فئة ليمتد ب حساسات امامية، إضاءات ليد أمامية نور عالي و منخفض، كشافات ضباب أمامية، مصابيح ليد أمامية، إضاءة ليد خلفية مصابيح ليد خلفية، ، كشافات ضباب خلفية، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 17 إنش، كما تتميز سيارة تويوتا أفالون 2022 ليمتد بكافة مزايا الأمان نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق و عدد سبع وسائد هوائية.

مزايا داخلية افالون 2022 ليمتد

تتميز فئة Limited بنظام تثبيت السرعة، إمكانية فتح السيارة عن طريق الريموت، زر تشغيل المحرك التشغيل الذكي، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث، مرايا جانبية كهربائية مع إمكانية الطي اوتوماتيك ومكيف متعدد المناطق، كما تتميز السيارة الأفضل بين المنافسين بمقاعد جلد و تحكم كهربائي بالمقاعد، مقصورة خشبية، شاحن لاسلكي، اكسسوارات كروم، شاشة ترفيه تدعم نظام أبل كار بلاي و أندرويد أوتو وفتحة سقف، كما تتميز بكافة مواصفات التكنولوجيا نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث، ابل كار بلاي و8 مكبرات الصوت لسيارة تويوتا افالون 2022 ليمتد.