نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارات بدون مقدم والقسط الأول مجاني ودون رسوم بأقل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهر رمضان المبارك تكثر فيه عروض شركات التمويل المختلفة، حيث خصصت مجموعة من شركات وجهات التمويل في المملكة العربية السعودية، ولا سيما البنوك، مجموعة من عروض السيارات التي تناسب احتياجات ومتطلبات عملاء القروض، أبرز هذه العروض تتلخص في إمكانية الحصول على السيارة بدون مصاريف إدارية ومجموعة من المميزات الأخرى، تأتي هذه العروض في إطار أستراتيجيات الشركة المانحة لمبلغ التمويل، وفق سياستها خاصة في أيام شهر رمضان المبارك.

كما أن شركات التمويل والبنوك تقدم مجموعة من أحدث السيارات لموديل 2022 بما يناسب حالة العميل المالية، سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات، من بينها سيارات رانج روفر، ميتسوبيشي، هيونداي، كيا، أم جي، ومجموعة أخرى من العلامات التجارية الأخرى في السوق السعودي، وبأقل راتب يمكنك أن تحصل على أفضل أنواعا السيارات الموجودة داخل العرض في شهر رمضان المبارك، وبأقل شروط وبدون تعقيدات، والعرض متاح للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ومتاح لجميع الوافدين ولكن وفق بعض الشروط والقوانين المعلن عنها من قبل الشركة أو البنك.

تمويل سيارات 2022 بدون مقدم

احصل على أفضل أنواع السيارات كيا 2022 بدون مقدم ولا يتطلب وجود كفيل ولكن بشرط أن يكون هناك سجل ائتماني جيد ولا يوجد أي تعثرات مالية في أي من التمويلات الأخرى،سيارات لمحدودي الدخل والقسط الأول والثاني مجاني، والقسط الأول مجاني والذي يتم احتسابه من 60 شهرا فترة السداد، وكما أنه بدون رسوم إدارية للعرض المتوفر من شركة عبد اللطيف جميل لجميع سيارات كيا الجديدة ومن خلال شركة الجبر أيضا، وهما أحد الوكلاء المعتمدين لهذه السيارات الحديثة، ومن أهم تلك السيارات المتوفرة في العرض هي سيارات كيا بيجاس بقسط 928 ريال، ريو1218 ريال، سيراتو 1397 ريال، k5 بقسط 1766 ريال، سونيت بدفعات شهرية 1326 ريال، سيلتوس بقسط شهري 1497 ريال، ويمكنك استخدام حاسبة التمويل من الشركة للمقارنة بين أنواع السيارات واختيار البرنامج الأمثل لك والمناسب.

كيفية الحصول على سيارات كيا موديل 2022

إذا كان راتبك لا يقل عن 3000 ريال للمواطن أو المقيم فيمكنك التوجه إلى الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل، وإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة وفق الشروط المعلن عنها، سيارات مستعملة بالتقسيط، وتقديم صورة من الهوية الوطنية، وصورة من الإقامة للمقيمين، وصورة طبق الأصل من رخصة القيادة، وعنوان السكن وإثبات السكن بإيصال عقد الملكية أو الإيجار، ويتم ملئ نموذج طلب السيارة من العروض المتاحة، وتقديم طلبك مع الأوراق والمستندات وكشف حساب بنكي لأخر 3 شهور، ويصلح للمتقاعدين الحصول على التمويل أيضاً، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة عملاء شركة عبد اللطيف جميل 8002442211 طوال أيام الأسبوع حتى تحصل على تمويلك، أو الذهاب إلى أحد فروع الشركة في المملكة العربية السعودية.