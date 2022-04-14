نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكثر كفاءة في الجيل الخامس..سيارة كيا سبورتاج PHEV 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في السعودية في المقال التالي

سيارة كيا سبورتاج PHEV 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة، سيارة كيا سبورتاج من بين سيارات الجيل الخامس الجديدة، كما أنها من بين أنواع السيارات الكروس أوفر للدفع الرباعي المدمج، والتي يتم طرحها من خلال دولة كوريا الجنوبية، وقد أعلنت الشركة المصنعة للسيارة عن ما تتمتع به السيارة من مواصفات بجودة عالية ومميزات بجودة كبيرة، وجاءت بماتور توربيني يعمل بكفاءة كبيرة، مع وجود بطارية يبلغ سعتها نحو 13.8 كيلو وات بالساعة، فضلاً عن النطاق الكهربائي المستهدف والذي يبلغ نحو 32 ميل. مواصفات سيارة كيا سبورتاج PHEV 2023 الجديدة السيارة متوفر بأبعاد قد تبلغ نحو الطول 4660 مم، والعرض المتاح بالسيارة يبلغ نحو 1865 ملم.

أما الارتفاع يبلغ نحو 1660 ملم، وبطول عجلات يصل نحو 2755 ملم.

والسيارة متاحة بخيارين مختلفين من المحركات الأولي منها هو محرك رباعي الأسطوانات.

ويبلغ سعة 1.6 لتر، وينتج عنه قوة تصل حتى 180 حصان.

المحرك متوفر بعزم دوران يبلغ نحو 265 نيوتن لكل متر، ويعمل بناقل حركة أوتوماتيكي ويعمل بنحو 7 سرعات مختلفة.

أما بالنسبة للمحرك الثاني من النوع الديزل بشاحن توربيني قياسي ومحرك ذات سعة 2.0 لتر.

وينتج عنه قوة تصل 186 حصان.

ويبلغ عوم دوران 417 نيوتن لكل متر، والمحرك يعمل بناقل حركة أوتوماتيكي .

يعمل بنحو سرعات مختلفة ويوجد به محول عزم دوران متعدد. مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023 السيارة تعتمد على السير للطرق الصعبة والواعرة والمنحنيات والطرق الرملية.

والسيارة مجهزة من الداخل بالكثير من التجهيزات بطريقة تلقائية من خلال وضعية القيادة المريحة جداً.

تحتوي على نظام لتعليق خاص بالتحكم الكهربائي، ومتوفر بها نظام المناولة ويتك بطريقة إلكترونية.

المقصورة الداخلية الموجودة بالسيارة واسعة من الداخل وعملية جداً، حيث أن المساحة الداخلية للسيارة واسعة وتعمل بذكاء.

تدعم الاتصال بالوايف اي وتقوم بشحن الهواتف الذكية المتنوعة. سعر سيارة كيا سبورتاج 2023 يبلغ سعر الفئة الأولى للسيارة بالسوق السعودي نحو 97.000 ريال سعودي.

أما بالنسبة للفئة الثانية التي من المقرر أن يتم طرحها بالأسواق بسعر يبلغ نحو 120.000 ريال سعودي.

ومن المقرر أن يبلغ سعر الفئة الثالثة للسيارة بنحو 120.000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة الأكثر كفاءة في الجيل الخامس..سيارة كيا سبورتاج PHEV 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأكثر كفاءة في الجيل الخامس..سيارة كيا سبورتاج PHEV 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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