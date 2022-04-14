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امتلك أرخص سيارة تويوتا كورولا بسعر 12 ألف ريال مستعملة للبيع بالسعودية بأقل سعر، سيارات تويوتا لها الكثير من الأنواع المختلفة ومن أكثر السيارات انتشار في شوارع السعودية لما لها من قوة تحمل الطرق الوعرة ومنحدرات الطرق الوعرة، وفئات المجمتع السعودي لا تستطيع من أن تمتلك سيارة تويوتا جديدة موديل العام الحالي، لذا جمعنا لكم أنواع كثيرة من سيارات تويوتا كورولا مستعملة بسعر أقل من 15 ألف ريال سعودي اختار منها ما يناسبك والاتصال مباشرة مع مالك السيارة لشراء السيارة، ولابد توخي الحظر فتعامل مادي يفضل أن يكون يد بيد أو بعد فحص السيارة من داخل والخارج، وعدم إرسال أموال إلا بعد إتمام عملية البيع مسبقاً. سيارة تويوتا كورولا مستعملة للبيع بسعر 12 ألف ريال سعودي سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2007 للبيع مستعمل بأرخص سعر. سيارة تويوتا كورولا قير السيارة اوتوماتيك. نوع الوقود المستخدم بنزين. عداد الممشى عند عرض للسيارة للبيع 189 ألف كيلو متر. محرك السيارة يعمل بقوة لا يشكو من شئ. الشاصيه الخاص بالسيارة سليم. بودي السيارة خارجي سليم. سيارة تويوتا اوتوماتيك سيدان. سعر السيارة كاش بدون تقسيط بسعر 12 ألف ريال سعودي. للبيع الإتصال على الرقم 0595003069. سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2004 مستعمل للبيع سيارة تويوتا كورولا إصدار عام 2004. السيارة متواجدة في الرياض. سيارة تويوتا كورولا سيدان. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. لون السيارة فضي رمادي. عداد الممشى عند عرض للسيارة للبيع 200.000 كيلو متر. السيارة للبيع مستعمل تويوتا بسعر 12.500 ريال سعودي. تعامل مباشرة مع مالك السيارة على رقم 0547999702. سيارة تويوتا كامري إصدار عام 2004 مستعمل للبيع سيارة للبيع مستعملة لكنها لحالة جيدة جدا بدون صدمات. تم تغيير طقم الإطارات بطقم جديد بعدد أربعة إطارات قبل عدة أشهر. دهان السيارة واحد لم يجدد منذ شراء السيارة. السيارة سيدان اوتوماتيك. السيارة تويوتا كامري مستعمل بالرياض. لون السيارة الخارجي أخضر فاتح. عداد الممشى للسيارة عند عرض للسيارة للبيع بنحو 200.000 كيلو متر. ناقل الحركة للسيارة يدوي عادي. سعر السيارة كاش بدون تقسيط للبيع مستعمل بسعر 13 ألف ريال سعودي. تواصل مع مالك السيارة على رقم 0505770398. عمر شويل - جدة امتلك أرخص سيارة تويوتا كورولا بسعر 12 ألف ريال مستعملة للبيع بالسعودية - ثقفني

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