نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 وأسعارها تعرف على منافسة هيونداي توسان الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 ، كما أعتدتم منا رواد موقع ثقفني أننا نطلعكم بكل التجديدات والأحداث في مجال السيارات واليوم سنتحدث عن سيارة kia sportage 2023 التي أثارت جدلاً واسعاً منذ الإعلان عن نزولها قريباً وقد حجزت لها مكاناً مضموناً بين سيارات الدفع الرباعي المدمجة لا سيما حينما تنظر إلى داخلية وخارجية السيارة التي سنناقشها في تلك المقالة حيث أنها متطورة للغاية أو هذا هو المتوقع من هذا الإصدار وللمزيد من المعلومات عن السيارة وماهيتها وأسعارها في السوق يمكنك متابعتنا في تلك المقالة لمعرفة كل جديد.
مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023
سيارة Kia Sportage 2023 تتوفر بالكثير من التعديلات التي أخبرناكم أنها ستحدث في مقدمة المقالة فمثلاً ستشتمل التحديثات على :
- يوجد في السيارة شاشة لمراقبة النقطة العمياء.
- كذلك يوجد كاميرا للرؤية المحيطة لركن السيارات.
- يوجد تقنية الواي فاي في السيارة مع قابلية توصيل خمسة أجهزة به.
- كذلك تمت إضافة فئات جديدة للسيارة سنتحدث عنها تفصيلياً في الفقرة القادمة.
- شاشة معلومات وترفية بمقاس 12.3 بوصة.
- كما يمكن التحكم في إعدادات الصوت والتكييف باللمس.
- زودت مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 سعة الشحن ومساحة الأرجل الخلفية للسيارة.
- بالإضافة إلى أن السيارة قد أعادت تصميم مقصورتها الداخلية.
- السيارة أصبح بها ناقل حركة أوتوماتيكي بــ8 سرعات جديدة.
- سيارة Kia الجديدة أصبحت أطول وأعرض من السابق مع تصميم الهيكل الخارجي الجديد كلياً.
فئات سيارة Kia
جدير بالذكر أن السيارة توفر نسختين هجينتين جديدتين كلياً. وتمت إضافة ثلاثة فئات جديدة من Kia sportage 2023 سنشير لهم في النقاط التالية :
- سيارة Kia فئة LX.
- كذلك عربة Kia sportage فئة EX.
- كيا سبورتاج 2023 فئة X-Line (جديدة).
- وكذلك سيارة كيا فئة SX.
- سيارة Kia فئة SX-Prestige.
- كما أن هناك مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 فئة X-Pro (جديدة).
- وأخيراً عربة Kia sportage فئة X-Pro Prestige (جديدة).
محركات كيا سبورتاج 2023
محركات كيا سبورتاج تنقسم إلى ثلاثة محركات سنطلعكم عليها وعلى تفاصيلهم فتابعونا :
- في البداية محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر.
- قوة حصانية تصل إلى 187 حصان. أي 6100 دورة في الدقيقة الواحدة.
- عزم دوران يصل إلى 241 نيوتن/متر أي 4000 دورة في الدقيقة.
- ناقل حركة بـثمان سرعات (أوتوماتيكي).
- دفع أمامي قياسي. كما يأتي نظام الدفع (AWD) بقفل كهربائي هيدروليكي لتوجيه الطاقة للعجلات الخلفية.
- كما أن مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 المحرك الثاني هي :
- محرك GDI تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر. ومحركين كهربائيين بقدرة 44.2 كيلو واط.
- كذلك هناك بطارية ليثيوم (أيون) بجهد 1.49 كيلو وات في الساعة.
- كذلك قوة حصانية تبلغ 226 حصان. مع عزم دوران 349 نيوتن/ متر.
- ناصل الحركة بـست سرعات (أوتوماتيكي).
- كذلك محرك كيا سبورتاج 2023 هايبرد.
- محرك تيربو رباعي الاسكوانات GDI بسعة 1.6 لتر مع محركيين كهربائيين بقدرة 66.9 كيلو واط.
- بطارية ليثيوم بوليمير بجهد 13.8 كيلو وات في الساعة.
- قوة تبلغ 177 حصان. وناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.
وفي الفقرة القادمة نطلعك على سعر كيا سبورتاج 2023 فتابعونا.
سعر كيا سبورتاج 2023
في تلك الفقرة سنطلعك على أسعار كيا سبورتاج بالمصري والدولار والريال السعودي ولكن يجب التنوية أن تلك أسعار تقريبية كما تحتمل الزيادة أو النقصان.
- سيارة كيا LX مع دفع FWD.
- تبدأ من 25,990 دولار.
- وبالريال السعودي : 97,462 ريال.
- وبالجنية المصري 424.000 جنية.
- كما أن السيارة بالدفع الـAWD.
- تبدأ من 27,790 دولار.
- وبالريال 104,212.
- وبالجنية المصري 509,946.
- سيارة كيا سبورتاج 2023 EX بدفع FWD.
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- تبدأ من 27,990 دولار.
- وبالريال السعودي 104,962 ريال.
- وبالجنية المصري 455.000 جنية.
- كذلك فئة EX بالدفع الكلي.
- تبدأ سيارة كيا من 29,790 دولار.
- وبالريال 111,712.
- وبالجنية المصري 546,646.
- سيارة كيا موديل X-Line التي تعتمد على الدفع الكلي للعجلات.
- تبدأ من 30,790 دولار.
- وبالريال السعودي 115,462 ريال.
- وبالجنية المصري 502.000 جنية.
- أسعار سيارة كيا سبورتاج فئة SX مع دفع أمامي.
- تبدأ من 31,490 دولار.
- وكذلك بالريال السعودي 118,087 ريال.
- وبالجنية المصري 518.000 جنية.
- كما أن سعر كيا سبورتاج نفس الفئة بدفع كلي.
- تبدأ من 33,290 دولار.
- وكذلك بالريال السعودي 124,837 ريال.
- وبالجنية المصري 610,871 جنية.
- SX-Prestige مع دفع أمامي.
- تبدأ من 33,490 دولار.
- وكما أنه يقابلها بالريال السعودي 125,587 ريال.
- وبالجنية المصري 549.000 جنية.
- كما أن فئة السيارة ولكن مع دفع كلي للعجلات.
- كذلك تبدأ من 35,290 دولار.
- كما بالريال السعودي 132,337 ريال.
- وبالجنية المصري 647,571 جنية.
- X-Pro الدفع الكلي AWD.
- تبدأ من 34,990 دولار.
- وبالريال السعودي 131,212 ريال.
- وبالجنية المصري 565.000 جنية.
- X-Pro Prestige الجديدة مع دفع كلي.
- تبدأ من 36,790 دولار.
- سيارة كيا بالريال السعودي 137,962 ريال.
- و ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 بالجنية المصري 596.000 جنية.
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