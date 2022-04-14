نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 وأسعارها تعرف على منافسة هيونداي توسان الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 ، كما أعتدتم منا رواد موقع ثقفني أننا نطلعكم بكل التجديدات والأحداث في مجال السيارات واليوم سنتحدث عن سيارة kia sportage 2023 التي أثارت جدلاً واسعاً منذ الإعلان عن نزولها قريباً وقد حجزت لها مكاناً مضموناً بين سيارات الدفع الرباعي المدمجة لا سيما حينما تنظر إلى داخلية وخارجية السيارة التي سنناقشها في تلك المقالة حيث أنها متطورة للغاية أو هذا هو المتوقع من هذا الإصدار وللمزيد من المعلومات عن السيارة وماهيتها وأسعارها في السوق يمكنك متابعتنا في تلك المقالة لمعرفة كل جديد.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023

سيارة Kia Sportage 2023 تتوفر بالكثير من التعديلات التي أخبرناكم أنها ستحدث في مقدمة المقالة فمثلاً ستشتمل التحديثات على :

يوجد في السيارة شاشة لمراقبة النقطة العمياء.

كذلك يوجد كاميرا للرؤية المحيطة لركن السيارات.

يوجد تقنية الواي فاي في السيارة مع قابلية توصيل خمسة أجهزة به.

كذلك تمت إضافة فئات جديدة للسيارة سنتحدث عنها تفصيلياً في الفقرة القادمة.

شاشة معلومات وترفية بمقاس 12.3 بوصة.

كما يمكن التحكم في إعدادات الصوت والتكييف باللمس.

زودت مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 سعة الشحن ومساحة الأرجل الخلفية للسيارة.

سعة الشحن ومساحة الأرجل الخلفية للسيارة. بالإضافة إلى أن السيارة قد أعادت تصميم مقصورتها الداخلية.

السيارة أصبح بها ناقل حركة أوتوماتيكي بــ8 سرعات جديدة.

سيارة Kia الجديدة أصبحت أطول وأعرض من السابق مع تصميم الهيكل الخارجي الجديد كلياً.

فئات سيارة Kia

جدير بالذكر أن السيارة توفر نسختين هجينتين جديدتين كلياً. وتمت إضافة ثلاثة فئات جديدة من Kia sportage 2023 سنشير لهم في النقاط التالية :

سيارة Kia فئة LX.

فئة LX. كذلك عربة Kia sportage فئة EX.

فئة EX. كيا سبورتاج 2023 فئة X-Line (جديدة).

فئة X-Line (جديدة). وكذلك سيارة كيا فئة SX.

فئة SX. سيارة Kia فئة SX-Prestige.

فئة SX-Prestige. كما أن هناك مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 فئة X-Pro (جديدة).

فئة X-Pro (جديدة). وأخيراً عربة Kia sportage فئة X-Pro Prestige (جديدة).

محركات كيا سبورتاج 2023

محركات كيا سبورتاج تنقسم إلى ثلاثة محركات سنطلعكم عليها وعلى تفاصيلهم فتابعونا :

في البداية محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر. قوة حصانية تصل إلى 187 حصان. أي 6100 دورة في الدقيقة الواحدة. عزم دوران يصل إلى 241 نيوتن/متر أي 4000 دورة في الدقيقة. ناقل حركة بـثمان سرعات (أوتوماتيكي). دفع أمامي قياسي. كما يأتي نظام الدفع (AWD) بقفل كهربائي هيدروليكي لتوجيه الطاقة للعجلات الخلفية.

كما أن مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 المحرك الثاني هي : محرك GDI تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر. ومحركين كهربائيين بقدرة 44.2 كيلو واط. كذلك هناك بطارية ليثيوم (أيون) بجهد 1.49 كيلو وات في الساعة. كذلك قوة حصانية تبلغ 226 حصان. مع عزم دوران 349 نيوتن/ متر. ناصل الحركة بـست سرعات (أوتوماتيكي).

المحرك الثاني هي : كذلك محرك كيا سبورتاج 2023 هايبرد. محرك تيربو رباعي الاسكوانات GDI بسعة 1.6 لتر مع محركيين كهربائيين بقدرة 66.9 كيلو واط. بطارية ليثيوم بوليمير بجهد 13.8 كيلو وات في الساعة. قوة تبلغ 177 حصان. وناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

هايبرد.

وفي الفقرة القادمة نطلعك على سعر كيا سبورتاج 2023 فتابعونا.

سعر كيا سبورتاج 2023

في تلك الفقرة سنطلعك على أسعار كيا سبورتاج بالمصري والدولار والريال السعودي ولكن يجب التنوية أن تلك أسعار تقريبية كما تحتمل الزيادة أو النقصان.