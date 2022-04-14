أشهر أنواع بطاريات السيارات 2022 وأفضلها وأهم مواصفاتها بالتفاصيل

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عمر شويل - جدة تعرف على أشهر أنواع بطاريات السيارات 2022 التي ستساعدك في اختيار أفضل بطارية مناسبة لنوع السيارة تدوم عمرًا طويلًا، هذا ويتوفر أنواع مختلفة من بطاريات السيارات، لذا يقع بعض العملاء في حيرة أيهما يختارون، ولكن الأفضل فيها يتم تقييمه على حسب جودتها، وفترة ضمانها، وسعرها

أشهر أنواع بطاريات السيارات 2022

يجب العلم أنه يوجد نوعان من البطاريات هي:-

البطارية الجافة

وهي أكثر الأنواع التي يختارها العملاء، لأنها تتميز بأنها أكثر أمانًا، وأفضل في الاستخدام.

البطارية السائلة

تحتوي على مواد سائلة حمضية، لا تتوافق مع بعض السيارات، لأنها تستخدم في الإصدارات القديمة فقط.

أما عن أشهر أنواع بطاريات السيارات 2022 في مصر فهي كالاتي:-

بطارية النسر الألمانية

تعمل البطارية بسعة 70 أمبير، تعتبر من أفضل انواع بطاريات السيارات، وأيضًا ارخصهم سعرًا، حيث أنها تلبي رغبات العملاء الباحثين عن بطارية تدوم طويلًا، وأيضًا سعرها مناسب، كما أن العميل يحصل أيضًا على ضمان ساري من يوم الشراء.

بطارية داي هارد القابلة للشحن

تتيح البطارية إمكانية إعادة شحنها مرة أخرى بعد أن يتم إفراغها بالكامل، من أهم مزاياها أنها تعمل بكفاءة عالية، صديقة البيئة، حيث أنها لا تسبب في خروج عوادم، والأهم أنه تعمل بنفس الكفاءة مهما كانت حالة الطقس باردة، أو حارة.

بطارية باناسونيك التايلاندية

تم اعتماد تلك البطارية أنها ضمن أفضل أنواع بطاريات السيارات التي تدوم فترة طويلة، وتعمل بنفس الكفاءة، كما أنها تعتبر الأنسب للسيارات التي يتوفر بها دفع رباعي، ومتوفرة بكثرة في جميع الأسواق علاوة على أن سعرها أيضًا مناسب.

بطارية اوبتيما

تتناسب مع سيارات الدفع الرباعي، تدوم لأعوام طويلة ما يزيد عن 10 أعوام، تتحمل ظروف الطقس القاسية سواء الحرارة أو البرودة العالية.

تأتي باللون الأحمر، ومنتشرة هي الأخرى بالأسواق.

وماركتها معروفة لدى الجميع انها هي الأفضل والأشهر على الإطلاق.

بطارية باقادر اليابانية

استطاعت أن تفرض نفسها وبقوة بين ماركات معروفة، علاوة على أن جودتها عالية، ولكن فإن سعرها مرتفع عن باقي العلامات التجارية الأخرى، ولكنها تأتي بمواصفات أيضًا وإمكانيات تجعل سعرها مناسب لما يتم الحصول عليه.