نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد جنون الزيرو.. اقوى سيارات تبدأ من 30 ألف لمتوسطي الدخل بينهم أوكتافيا تناسب الجميع بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد جنون الزيرو.. اقوى سيارات تبدأ من 30 ألف لمتوسطي الدخل ، يشهد سوق السيارات المصري خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار فى الاسعار بسبب ارتفاع الأسعار القاسي والتي وصل إلى أكثر من 60 موديل من السيارات تحديداً بعد ارتفاع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنية المصري أثناء شهر مارس الماضي والتى اثر بشكل كبير على الاسعار بشكل عام واسعار السيارات بالاسواق المصرية .

وعلى الرغم من التعرف على أسعار السيارات المستعملة أثناء العام الماضي والتي قد تأثر بحالة من الاضطرابات التي يشهدها سوق السيارات الجديد بمصر بسبب انتشار فيروس كورونا وما نتج عنها بعدم التجارة والصناعة في هذه الفترة.

ولكن قد يتوفر مجموعة من السيارات المستعملة بأسعار تكون مناسبة لفئة متوسطي الدخل في سوق السيارات المستعمل سواء التقليدي أو الالكتروني ومن ضمن هذه السيارات سيارة دايو ماتيزوأوكتافيا وغيرها من السيارات.

بعد جنون الزيرو.. اقوى سيارات تبدأ من 30 ألف لمتوسطي الدخل

يوجد أنواع عديدة من السيارات المستعملة بأسعار تناسب متوسطي الدخل بمواصفات قوية تنافس العديد من السيارات بهذة الاسعار الرائعة ومنها ما يلي:

سيارة سكودا أوكتافيا

تم تقديم سيارة سكودا أوكتافيا من أحد الملاك بأسعار تتراوح ما بين 75 ألف جنية إلى 140 ألف جنية والموديلات المقدمة من بين 1998 و2005 ويتم تحديد سعر السيارة على حسب حالتها وتجهيزاتها وامكانياتها والكماليات الخاصة بها.

تأتي السيارة باختيارين من محركات السحب الطبيعي للهواء بسعة تبلغ 1400 سي سي والموديلات الأخرى منها بمحرك 1600سي سي ومزودة بناقل حركة يدوس مكون من 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات.

سيارة ميتسوبيشي لا نسر

من سيارات الجيل الثالث من ميتسوبيشي لانسر التي تعرف باسم اللانسر البطة بسوق السيارات المستعمل بسعر يبدأ من 30 ألف جنية إلى 70 ألف جنية، ويتم تحديد سعر الشراء على حسب الحالة الفنية لها بجانب الكماليات وسنة الإنتاج.

سيارة دايو اسبيرو

يبدأ سعر السيارة في سوق السيارات المستعمل من 30 ألف جنية إلى 60 ألف جنية وأيضاً يتم تحديد السعر الذي يناسبها على حسب حالتها والكماليات الموجودة بها وأيضاً سنة الصنع بجانب حركة المبيعات بالسوق.