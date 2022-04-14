وحش الطريق السريع.. لادا نيفا 2022 تتربع على عرش صدارة السيارات بمواصفات وامكانيات جبارة باسعارها في المملكة

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وحش الطريق السريع.. لادا نيفا 2022 سيارة فخمة بمواصفات وإمكانيات جبارة سيارة لادا من السيارات القوية الموجودة في الأسواق والتي تتميز بأنها الأكثر من حيث المبيعات في المملكة العربية السعودية، وهذا بالإضافة إلى أنها من السيارات التي تتمتع بالطراز والتصميم المميز والفخم للغاية، فهي متوفرة في الأسواق بأسعار رخيصة للغاية ولهذا فقد نتعرف معا على كافة المواصفات المتوفرة في السيارة والتي تتمتع بها لادا نيفا 2022 كما أنه نتعرف على الإمكانيات التي تتمتع بها السيارة. مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 تتوفر السيارة بمحرك قوي يصل إلى 1700 سي سي.

كما أنها متوفرة بمحرك قوي تبلغ سعته أكثر من 83 حصان.

وتتوفر بناقل حركة قوي يعمل بشكل أتوماتيكي.

وتحتوي من الخارج على جنوط للعلاج بمقاس 15 بوصة.

كما أن السيارة تحتوي على مكيف للهاء يعمل بشكل أتوماتيكي.

والسيارة مزودة بشاشة تاتش متوفرة بمقاس 7. التصميم الخارجي لسيارة لادا نيفا 2022 تحتوي السيارة على مصابيح مميزة من الخارج تتميز بأنها مصممة من الليد.

كما أن المقاعد الموجودة في السيارة تم تصميمها وصناعتها من أجود الخامات وهذا من أجل توفير الراحة للقائدين.

وتتميز بأنها مضاف لها بعض اللمسات الفنية الكلاسيكية التي تعطيها شكل مميز للغاية من المقصورة الداخلية.

مزودة بقوة محرك تصل إلى 280 حصان.

وناقل الحركة الموجود فيها مزود بخمس سرعات مختلفة.

ويحتوي على نظام القفل الموجودة من الخلف والأمام.

والسيارة من الداخل مزودة من النوع الضوئي والطلاء المموه من الخارج. سعار سيارة لادا نيفا 2022 أسعار ومواصفاتها في السعودية تتوفر السيارة في المملكة العربية السعودية بسعر محدد يتناسب مع الإمكانيات الخاصة بموديل السيارة والإمكانيات الموجودة فيها.

وهذا حيث أنها متوفرة بسعر 80 آلاف دولار أمريكي وهذا السعر يعادل 632 ألف روبل للسيارة.

والسيارة مزودة بمجموعة من الإمكانيات ومنها مشغل السي دي الموجود في الداخل

بالإضافة إلى أنها تحتوي على البلوتوث والوايف أي الذي يتيح للمستخدمين إمكانية ربط الهاتف بالسيارة حتى يتم تشغيل الموسيقى والقرآن من على الإنترنت بسهولة.

بالإضافة إلى التكييف المميز المتوفر في السيارة من الداخل والذي يجعل تجربة أداء السيارة هي الأفضل على الإطلاق عمر شويل - جدة وحش الطريق السريع.. لادا نيفا 2022 تتربع على عرش صدارة السيارات بمواصفات وامكانيات جبارة باسعارها في المملكة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش الطريق السريع.. لادا نيفا 2022 تتربع على عرش صدارة السيارات بمواصفات وامكانيات جبارة باسعارها في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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