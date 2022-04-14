الوحش الألماني وصل. مواصفات سيارة BMW x7 الجديدة 2023

سعر ومواصفات سيارة BMW x7 الجديدة 2023 في الفترة السابقة تم نشر صورة من سيارات BMW x7 الفخمة قبل الإعلان الرسمي لها على مواقع التواصل الإجتماعي، وتعد سيارة BMW x7 من أفضل سيارة SUV التي توجد في أسطول الصانع البافاري، وظهرت السيارة في عام 2017، وتم نزول نسخة تجريبية من السيارة لهيئة الإنتاج التجاري عام 2018 وظهرت كعرض في عام 2019، ويوجد الكثير من التحديثات الجديدة للسيارة عام 2023.

سعر ومواصفات سيارة BMW x7 الجديدة 2023

تعد سيارة BMW x7 من أشهر سيارة SUV التي توجد في أسطول شركة BMW.

بدأ إنتاج سيارة BMW عام 2018 عقب نزول النسخة التجريبية.

تتميز السيارة بوجود شاصي CLEAR ويبلغ طول السيارة حوالي 5.151 ملم ويصل العرض حوالي 2.000 ملم ويبلغ الارتفاع 1.805 ملم.

وتتسابق سيارة BMW x7 مع سيارة مرسيدس من نوع Gls، ونوع أودي Q7، لاند روفر، فولفو XC90 وديسكفري و لينكون نافيجيتور وكاديلاك اسكاليد.

شكل سيارة BMW x7 الجديدة مميز وحديث.

وتوجد مصابيح في جهة الأمامية بشكل مختلف وجديد.

تعتبر السيارة مشابهة لسيارة سكودا هيونداي سانتا في.

هناك بعض التعديلات على السيارة الحديثة مثل إضاءة المصابيح التي توجد في خلف السيارة وتعديلات حديثة في مقصورة السيارة وتجهيزات جديدة وحديثة في العادم الرباعية.

سوف يتم تحديث سيارة BMW x7 إلى سيارة iDrive 8 حيث يتوفر شاشات على جانبي السيارة مثل التي توجد في سيارة mini van الجديدة series 2 Active tourer، سيارة ix electric SUV.

مميزات سيارة BMW x7

وجود صدام في جهة الخلف جديد بشكل حديث.

وجود بعض التحديثات على المصابيح التي توجد أمام السيارة.

تحديث جديد على إطار السيارة.

وجود عدد كبير من الألوان المميزة للسيارة.

تستطيع السيارة سير مسافة 100 كم /س في فترة 5 أو 6 ثواني.

سعر سيارة BMW x7

لم يصرح عن سعر سيارة BMW x7 الجديدة 2023، تعد تلك السيارة من أهم السيارات المتواجدة في العالم حيث ان الجميع يتابع ويحب ركوب السيارات الألماني وخاصة التي تعرف بالبي امإنها حقاً سيارة مميزة للغاية حيث أن بداخلها جميع الإمكانيات المذهلة.