نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار 2020 الآن في السعودية بأسعار مذهلة ومواصفات رائعة في المقال التالي
سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار إل إل 2022 الجديدة هي أحد أيقونات السيارات التقنية الحديثة داخل المملكة العربية السعودية، فهذه السيارة بها كافة العوامل والأنظمة المتطورة لاستخدامها أثناء قيادة السيارة أو وقوفها، فهي تعد من السيارات الحديثة الجذابة والرائعة الشكل، وتتوفر بأكثر من لون، كما أنه من إنتاج شركة كبيرة ولها تاريخ عريق في مجال صناعة السيارات عالية الكفاءة والجودة، فهذه السيارة مناسبة لكافة الفئات الاجتماعية، نظرا لأن شكلها مميز، وسعرها متناسب وفقا لمعايير جودتها و إمكانياتها.
مواصفات سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار
يوجد الكثير من المواصفات الجذابة في هذه السيارة الجديدة كليًا حيث أن أشهر مواصفاتها ما يلي:
- هذه السيارة بدون حساسات، وبها 2 وسائد هوائية، ويمكن التحكم في المقود بسهولة.
- كما بها مكيف يعمل يدويا، كما أن نظام الأمان فيها يدعم المكابح، وبها شاشة للترفيه، ومقاعدها مخمل.
- تعد من السيارات الحديثة التي لا تمتلك كاميرا مدمجة.
- هذه السيارة مقاس عجلاتها هو 14 بوصة، ونوع الإضاءة فيها من النوع الهالوجين.
مزايا سيارة ميتسوبيشي الجديدة
تعد السيارة الجديدة من أفضل السيارات التي تحتوي على مزايا متعددة، حيث أن أهم ما يميز تلك السيارة ما يلي:
- سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار إل إل 2022 الجديدة هي من النوع هاتشباك، حيث يوجد بها عجلات دفع قوية بالدفع الأمامي.
- كما أن قوة محرك تلك السيارة هو 1.2 لتر.
- وعدد اسطوانات ميتسوبيشي هو 3 أسطوانات من أجل توليد الطاقة والقوة بمعدل 78 حصان.
- كما يوجد فيها في السيارة ناقل حركة أتوماتيك من نوع سي في تي.
- بينما نوع الوقود فيها هو البنزين، ويعتبر هذا هو نظام المحرك الأساسي.
- تعد السيارة من السيارات قليلة الوقود حيث أنها تستهلك 22.1 كيلو متر لكل لتر حيث إنها موفرة للوقود وافتصادية من حيث استخدام الوقود.
- تمتلك هذه السيارة كافة وسائل الترفيه التكنولوجية التي تجعل الوقت ممتع أثناء القيادة.
- فيوجد بها يو إس بي، وبها أيضًا مدخل أوكي، كما يمكن فيها الاتصال بالبلوتوث، وبها 2 مكبرات صوتية.
- السيارة سعرها مناسب للكثير حيث سعرها يبدأ من 41500 ريال سعودي، ويمكن تقسيطها على 60 شهر.
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