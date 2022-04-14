سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار 2020 الآن في السعودية بأسعار مذهلة ومواصفات رائعة

سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار إل إل 2022 الجديدة هي أحد أيقونات السيارات التقنية الحديثة داخل المملكة العربية السعودية، فهذه السيارة بها كافة العوامل والأنظمة المتطورة لاستخدامها أثناء قيادة السيارة أو وقوفها، فهي تعد من السيارات الحديثة الجذابة والرائعة الشكل، وتتوفر بأكثر من لون، كما أنه من إنتاج شركة كبيرة ولها تاريخ عريق في مجال صناعة السيارات عالية الكفاءة والجودة، فهذه السيارة مناسبة لكافة الفئات الاجتماعية، نظرا لأن شكلها مميز، وسعرها متناسب وفقا لمعايير جودتها و إمكانياتها.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار

يوجد الكثير من المواصفات الجذابة في هذه السيارة الجديدة كليًا حيث أن أشهر مواصفاتها ما يلي:

هذه السيارة بدون حساسات، وبها 2 وسائد هوائية، ويمكن التحكم في المقود بسهولة.

كما بها مكيف يعمل يدويا، كما أن نظام الأمان فيها يدعم المكابح، وبها شاشة للترفيه، ومقاعدها مخمل.

تعد من السيارات الحديثة التي لا تمتلك كاميرا مدمجة.

هذه السيارة مقاس عجلاتها هو 14 بوصة، ونوع الإضاءة فيها من النوع الهالوجين.

مزايا سيارة ميتسوبيشي الجديدة

تعد السيارة الجديدة من أفضل السيارات التي تحتوي على مزايا متعددة، حيث أن أهم ما يميز تلك السيارة ما يلي: