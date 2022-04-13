نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هيونداي أكسنت 2022 بدون مصاريف اداريه وبدون دفعه اولي علي 5 سنوات من عبد اللطيف جميل في المقال التالي

عروض هيونداي أكسنت 2022 قدمت شركة عبد اللطيف جميل السعودية أقوى عروض تقسيط مميزة بخصوص شهر رمضان المبارك على سيارات هيونداي أكسنت 2022، حيث يمكنك الحصول على السيارة بدون أي دفعات أولية من قسط السيارة وتمتد فترة سداد الأقساط إلى خمس سنين كاملة وبأقساط شهرية مميزة، وتعد سيارة هيونداي الجديدة من أفضل السيارات التي قدمتها شركة هيونداي العالمية مؤخرًا وتتميز بالكثير من المواصفات والإمكانيات التي جعلتها تتربع على عرش الكثير من السيارات المنافسة. مميزات ومواصفات سيارات هيونداي أكسنت 2022 طول السيارة يبلغ حوالي 172.6 بوصة وعرضها 68.1 بوصة.

ارتفاع السيارة الكلي 57.1 بوصة وطول قاعدة عجلاتها 101.6 بوصة.

عدد المقاعد تبلغ 5 مقاعد وعرض السيارة الأمامي 59.3 بوصة والخلفي 59.5 بوصة.

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 15 بوصة في الفئات القياسية بينما في الفئات الأعلى يبلغ 17 بوصة.

السيارة اقتصادية في استهلاك البنزين متحتوي على نظام ترفيهي لعرض الوسائط سلس وسهل.

المقصورة الداخلية مريحة وضمان السيارة طويل يمتد لفترة مناسبة.

سعة محرك السيارة تبلغ 1600 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات.

أقصى عزم دوران للسيارة 113 نيوتن لكل متر وقوته الحصانية تبلغ 120 حصان.

محرك السيارة قوي من النوع الديزل ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من أكثر من سرعة.

تسارع السيارة يبدأ من الصفر حتى 60 ميل في فترة زمنية تصل إلى 9.6 ثانية.

تدعم خاصية الدفع الكلي للعجلات وتنافس سيارة كيا ريو ونيسان صني.

تتميز بوجود خاصية الكبح الإلكتروني للفرامل والفرامل المانعة للانغلاق.

خاصية كشف نقاط الطريق العمياء للسائق منعًا لحدوث الحوادث. عيوب هيونداي أكسنت 2022 محرك السيارة بطئ وخاصة عند السرعات العالية.

حجم صندوق الحمل الخلفي صغير نسبيًا.

مقاعد السيارة مصنوعة من المقاس الغير مريح الذي يحبس الحرارة.

مخارج USB ومداخل AUX وتتمتع بخاصية شحن الهواتف الذكية.

وسائل الترفيه والتكنولوجيا متوفرة فقط في الفئات العليا وغير موجود في الفئات القياسية. أسعار هيونداي أكسنت موديل 2022 والتقسيط من عبد اللطيف جميل فترة سداد أقساط السيارة المستحقة تصل إلى ستين شهر أي خمس سنوات.

قيمة القسط المستحق سداده شهريًا يبلغ 1890 ريال سعودي.

يمكنك شراء السيارة بدون أي دفعات أولية من سعرها.

سعر السيارة يبدأ من 52 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض هيونداي أكسنت 2022 بدون مصاريف اداريه وبدون دفعه اولي علي 5 سنوات من عبد اللطيف جميل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض هيونداي أكسنت 2022 بدون مصاريف اداريه وبدون دفعه اولي علي 5 سنوات من عبد اللطيف جميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.