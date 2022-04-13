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عمر شويل - جدة عروض بيع سيارات مستعملة بحالة نظيفة والأسعار قليلة، تتوفر بمدينة الرياض سيارة هيونداي سوناتا نص فل موديل 2016 استعمال خفيف للبيع، محرك 4 سلندر سعة 2.4 لتر يولد قوة 178 حصان، الجير أوتوماتيك والممشى 126 الف كيلو متر. البودي به رشوش بالرفرف الأمامي يسار والرفرف الخلفي يمين كما أن الصدام الخلفي يحتاج إلى تغيير، القير والماكينة شرط والايرباقات شرط والمكيف ثلاجة. تتميز بحساسات خلفية، مكيف أوتوماتيك، كاميرا خلفية، إضاءات ليد و جنوط مقاس 18 انش، نظام تثبيت سرعة، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود، وسائل ترفيه متعددة، بلوتوث، مراتب جلد والتحكم كهربائي بالمقاعد، صندوق خلفي كهربائي. المستخدم الثاني من الوكالة وقد وصل أعلى سوم إلى 34 ألف ريال.

تويوتا مستعمل بحالة نظيفة للبيع

تتوفر سيارة تويوتا انوفا فل كامل موديل 2014 بنزين للبيع بمدينة ابها، محرك 4 سلندر سعة 2.7 لتر يولد قوة 158 حصان، الجير أوتوماتيك والممشى 300 ألف كيلو متر، البودي يوجد به رش تجميلي فقط والسيارة بشكل عام نظيفة وحالتها ممتازة. تتميز بمقاعد مخمل، حساسات خلفية، جنوط مقاس 15 إنش، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، زجاج كهربائي بالكامل، مكيف خلفي، مكيف اوتوماتيك. وصل أعلي سوم على السيارة إلى 37 ألف وخمسمائة ريال.

تتوفر سيارة تويوتا كورولا الفئة القياسية موديل 2015 للبيع بسعر 32 ألف ريال، محرك 4 سلندر سعة 1.6 لتر يولد قوة 121 حصان، الجير أوتوماتيك والممشى 261 الف كيلو متر. السياره بها رشوش متفرقة في الواجهه والخلفية وفيها شاص معدل بالوكاله عام 2015، يتم عمل صيانة كاملة سنوياً وتم تغيير زيت القير والبواجي وسير الماكينة قبل شهرين. تتميز بشاشة أندرويد تدعم نظام ابل كار بلاي و أندرويد اوتو، كاميرا خلفية، أنوار LED أمامية نوعية ممتازة، مقاعد مخمل، جنوط مقاس 15 إنش، نظام تثبيت سرعة، نظام حماية من السرقة، تحكم دركسيون وغيرها من المواصفات.

عروض سيارات مستعملة السعودية

تتوفر سيارة هيونداي النترا مستعمل موديل 2016 للبيع بسعر 30 ألف ريال قابل للتفاوض، محرك 4 سلندر سعة 2 لتر يولد قوة 156 تعادل حصان، الجير أوتوماتيك والممشى 219 ألف كيلو متر، تم تغيير الكفرات منذ أربعة أشهر وتم شراء بطارية جديدة وبشكل عام السيارة حالتها نظيفة جداً. تتميز بمكيف أوتوماتيك، كاميرا خلفية، شاشة وسطية تدعم ابل كار بلاي و أندرويد اوتو، حساسات خلفية، إضاءات ليد، جنوط مقاس 16 إنش، مقاعد مخمل وغيرها من المميزات.