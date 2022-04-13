نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض سعر هوندا اكورد سبورت موديل 2021 لأكثر من 17% ضمن عروض رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة انخفاض سعر هوندا اكورد سبورت موديل 2021 لأكثر من 17% ضمن عروض رمضان، اذا كنت من عشاق السيارات الرياضية الشبابية والتي تتميز بمظهر مختلف، فإن هوندا اكورد فئة سبورت هي الأنسب لك خلال الفترة الحالية خاصة إذا تبحث عن سعر جيد، فقد تم تطوير فئات هوندا بشكل كبير خلال السنوات الماضية لتنافس جدياً في سوق السيارات. نتناول اليوم أبرز مواصفات وتجهيزات هوندا اكورد Lx سبورت موديل 2021، كما نكشف لكم عن أحدث عرض تخفيض على سعر السيارة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وخصم جديد من شركة عبد الله هاشم المحدودة يصل إلى 17 بالمائة.

سعر هوندا اكورد Lx سبورت 2021

تم إصدار خمس فئات جديدة موديل 2021 من هوندا اكورد، وتأتي فئة ال اكس سبورت بجير أوتوماتيك ومحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي يولد قوة 198 حصان، المحرك يعمل بنظام الدفع الأمامي وهو نفس المحرك الموجود في الفئات الأولى والثالثة والرابعة من هوندا اكورد، ولكن بصرفية وقود أقل وبمعدل يصل إلى 17.8 كم لكل لتر. انخفض سعر هوندا اكورد ال اكس سبورت 2021 ضمن عروض السيارات بشركة عبد الله هاشم المحدودة، وأصبحت تتوفر الآن بسعر 105 ألف و900 ريال بدلا من 126 ألف و385 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

تتفوق فئة ال اكس سبورت عن الفئة القياسية بتجهيزات أكثر تطوراً، فهي تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 17 إنش، نور عالي ومنخفض ليد، مصابيح ليد أمامية، كشافات ضباب أمامية، مصابيح خلفية ليد وكشافات ضباب ليد خلفية. كما تتميز اكورد lx سبورت بشبك أمامي مميز من الكروم، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي اوتوماتيك، بالاضافة إلى مواصفات أمان متعددة تتضمن عدد ثماني وسائد هوائية، مكابح مانعة للانغلاق، حساس مراقبة ضغط الإطارات، إمكانية التحكم في الانزلاق وتقنية دعم الفرامل.

مزايا اكورد ال اكس Sport

تتميز فئة lx سبورت من الداخل بمقاعد مخمل رياضية، نظام تثبيت سرعة ذكي، إمكانية فتح السيارة عن طريق الريموت، زر تشغيل المحرك التشغيل الذكي، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية ومكيف أوتوماتيك، التحكم من عجلة القيادة متعددة الاسخدامات في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية والبلوتوث. كما تتميز بوجود كافة مواصفات الترفيه المعتادة سواء اتصال يو اس بي أو مدخل AUX، بالاضافة إلى دعم بلوتوث و4 مكبرات صوت لسيارة هوندا اكورد lx سبورت 2021.