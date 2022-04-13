نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض الموسم بدون دفعه اولي امتلك هيونداى اكسنت الجديدة كليا 2022 من عبد اللطيف على 5 سنوات فقط في المقال التالي

إليكم أقوى عروض تقسيط هيونداي أكسنت 2022 المميزة من مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية، حيث قامت شركة هيونداي اليابانية بتقديم سيارة هيونداي فئة أكسنت في نهاية عام 2021م ليتم تقديمها إلى جميع أسواق السيارات المحلية والعالمية في بداية الربعين الأول والثاني من عامنا الجاري 2022م، وتعد سيارة هيونداي أكسنت الجديدة واحدة من أفضل السيارات الجديدة والتي تفوقت على السيارات المنافسة لها في الكثير من الإمكانيات والمواصفات وكل ذلك سنوضحه لكم التفصيل فيما يلي. تقسيط هيونداي أكسنت 2022 من عبد اللطيف جميل سعر السيارة في الفئة القياسية يبدأ من 46 ألف و500 ريال سعودي ويصل إلى 47 ألف ريال سعودي.

في الفئات الأعلى تجهيزًا تتراوح أسعار السيارة من 47 ألف و500 ريال سعودي حتى سعر 49 ألف ريال سعودي.

مدة تقسيط السيارة تصل إلى خمس سنوات (60 شهر) وبدون أي دفعات أولية من سعر السيارة. أهم مواصفات وإمكانيات سيارة هيونداي أكسنت 2022 سعة محرك السيارة تبلغ 1600 سي سي وأقصى عزم دوران للمحرك تبلغ 156 نيوتن لكل متر.

بينما قوة دفع السيارة بالحصان تبلغ 125 ويقترن بقير يعمل أوتوماتيكيًا يتكون من سبع نقلات مختلفة نوعه CVT.

يتكون الموتور من سبع أسطوانات وثمان صبابات وأقصى سرعة للسيارة 192 كيلو متر لكل ساعة.

بينما يعمل المتور بالبنزين الطبيعي بخاصية الحقن الإلكتروني والفرامل المانعة للانغلاق ABS.

تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات ومقاس جنوط العجلات الأرضي يبلغ 14.7 مللي متر.

بينما حجم الحقيبة الخلفية للسيارة تبلغ 389 لتر وثباتها ضعيف عند قطع 100 كيلو متر مسافة.

مزودة بالكثير من مميزات التكنولوجيا والسلامة والأمام ولكنها لا تحتوي على وسائد هوائية إلا في الصف الأمامي فقط.

مقاعد السيارة مصنوعة من القماش الذي يحبس درجة الحرارة ولكن المقصورة الداخلية واسعة ومريحة.

تسارع السيارة يبدأ من صفر حتى 100 كيلو متر مسافة في غصون 11.1 وتفوقت في ذلك على سيارة نيسان صني وشيفروليه أوبترا.

بينما ثبات السيارة أفضل من ثبات سيارة رينو لوجان المنافسة لها في السوق العالي.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 7.4 لتر بنزين وحجم الخزان 43 لتر.

تعمل بخاصية كشف النقطة العمياء على الطريق والدخول الذكي بدون مفاتيح. عمر شويل - جدة عرض الموسم بدون دفعه اولي امتلك هيونداى اكسنت الجديدة كليا 2022 من عبد اللطيف على 5 سنوات فقط - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض الموسم بدون دفعه اولي امتلك هيونداى اكسنت الجديدة كليا 2022 من عبد اللطيف على 5 سنوات فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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