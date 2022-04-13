نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة هيونداي مستعملة بالتقسيط سعودية للبيع من كبرى معارض السيارات في المقال التالي
سيارة هيونداي مستعملة بالتقسيط سعودية للبيع من كبرى معارض السيارات داخل المملكة العربية السعودية، يوجد سيارت موديل هيونداي مستعملة باكثر من فئة مختلفة، سيارة هيونداي سوناتا موديل عام 2020 مستعمل للبيع بالتقسيط، سيارة بجودة عالية بدون صدمات أو خدوش سيارة باللون الأبيض سعر تقسيط السعري 1.714 ريال سعودي، متواجدة لدى معارض عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة، وأما عن سعر الكاش يبلغ نحو 74.750 ريال سعودي، مواصفات السيارة هيونداي سيدان اوتوماتيك بالدمام، عداد الممشى 60.000 إلى 69.999 كيلو متر السيارة في الدمام.
سيارة هيونداي بالتقسيط مستعملة للبيع بالسعودية
سيارات هيونداي من أشهر أنواع السيارات الكبرى الشهيرة في كل دول العالم سواء العربية أو الخليجية، ويوجد من لا يستطيع أن يقتني سيارة جديدة فيقوم بشراء سيارة مستعملة بالتقسيط وتكون بحالة ممتازة، جئنا لكم بأشهر تلك العروض فتعرفوا عليها معنا.
سيارة هيونداي اكسنت موديل 2019 مستعملة للبيع بالتقسيط
سيارة هيونداي اكسنت فليت 2019، متواجدة في مدينة الدمام.
- سيارة هيونداي مستعملة بالتقسيط سيدان.
- نوع السيارة ناقل الحركة اوتوماتيك.
- لون السيارة فضي.
- عداد الممشى عند عرض للسيارة للبيع من 80.000 كيلو متر إلى 89.999 كيلو متر.
- سعر السيارة كاش يبلغ نحو 44.690 ريال سعودي.
- القسط الشهري يبلغ نحو 1.091 ريال سعودي.
- مدة التقسيط على 54 شهر.
- الدفعة الأخيرة للسداد 8.938 ريال سعودي.
- المبلغ الإجمالي يبلغ نحو 67.852 ريال سعودي.
- تواصل على رقم 8004400055.
للبيع مستعمل سيارة هيونداي اكسنت موديل 2019 بالتقسيط
- سيارة اكسنت لدى معارض عبد اللطيف جميل في الدمام.
- ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك.
- المسافة المقطوعة عند بيع السيارة عداد الممشى من 79.999 إلى 70.000 كيلو متر.
- السيارة ذات لون فضي رمادي.
- مبلغ السيارة بالكاش تبلغ نحو 43.700 ريال سعودي.
- سعر تقسيط كل شهر 1.067 ريال سعودي.
- مدى التقسيط على 54 شهر.
- الدفعة الأخيرة تبلغ نحو 8.740 ريال سعودي.
- المبلغ الإجمالي للتقسيط يبلغ نحو 66.358 ريال سعودي.
- تواصل مع معارض بيع السيارة 8004400055.
سيارة هيونداي اكسنت 2019 FLEET للبيع مستعمل بالتقسيط
- مجموعة عبد اللطيف جميل السعودي يوجد سيارة للبيع مستعمل بالتقسيط.
- سعر السيارة كاش 43.700 ريال سعودي.
- تقسيط شهري بسعر 1.067 ريال سعودي.
- مواصفات السيارة ناقل الحركة اوتوماتيك.
- لون السيارة أبيض من الخارج.
- عداد الممشى المسافة المقطوعة عند عرض للسيارة للبيع 119.999 إلى 100.000 كيلو متر.
- السيارة لدى معارض عبد اللطيف جميل في الدمام.
- نوع السيارة هيونداي سيدان.
- سعر الدفعة الأخيرة 8.740 ريال سعودي.
- المبلغ الإجمالي 66.358 ريال سعودي.
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