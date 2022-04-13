نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات نيسان مستعملة بسعر رخيص في السعودية تبدأ بسعر 12 ألف ريال بحالة جيدة في المقال التالي

سيارات نيسان مستعملة بسعر رخيص ،تعد nissan Altima واحدة من اشهر السيارات التي اكتسبت شهرة واسعة في جميع أرجاء العالم خاصة في دول الخليج وفي المملكة السعودية يتم البحث بشكل دوري عن أسعار سيارات نيسان في السعودية أو البحث عن سيارات نيسان مستعملة في السعودية، حيث تعد سيارة نيسان من السيارات التي عليها إقبال شديد من قِبل العائلات والأسر السعودية، سنعرض سيارات نيسان مستعملة رخيصة في السعودية ومواصفات كل فئة منها من خلال السطور التالية. سيارات نيسان مستعملة بسعر رخيص نيسان ألتيما موديل 2005 مستعملة تأتي ألتيما بسعة محرك 2500 سي سي مع قوة 175 حصان وتبلغ قوة عزم الدوران إلى 244 نيوتن/ متر رباعي الأسطوانات.

موقع السيارة بمدينة الرياض.

عدد الكيلومترات المُستهلكة 260 ألف كم.

السيارة من الداخل والخارج بحالة ممتازة.

تحتوي السيارة على نظام التحكم في الجر ونظام تثبيت مقاعد الأطفال وانذار مانع السرقة، والتحكم الديناميكي للثبات، ووسائد هوائية، مكيف أوتوماتيك وشاشة وسائط متعددة تعمل باللمس ومدخل يو اس بي مع إمكانية التحكم بالصوت من خلال عجلة القيادة.

سعر نيسان ألتيما مستعملة 12 ألف ريال سعودي. نيسان فورنتير موديل 2017 مستعملة وهي من السيارات النقل الصغيرة محركها بسعة 2500 سي سي بقوة 125 حصان مع ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات، رباعي الأسطوانات.

موقع السيارة بمدينة الدمام.

عدد الكيلومترات المُستهلكة 450 ألف كم.

حالة السيارة من حيث الهيكل والمقصورة ممتازة.

تحتوي السيارة على كاميرا مراقبة خلفية، وجهاز استشعار للمساعدة على ركن السيارة، تسع السيارة عدد 5 اشخاص وبها شاشة وسائط متعددة بحجم 5.8 يوصة، كما تعمل بنظامين دفع اختياري (رباعي- خلفي) وهي من سيارات النقل ذات قوة سحب وتحميل بكفاءة عالية وذات محرك V6.

سعر نيسان فورنتير مستعملة 14.500 ألف ريال سعودي. نيسان ألتيما موديل 2010 مستعملة تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات وسعته 2500 سي سي بناقل حركة أوتوماتيك به 6 سرعات، وقوة عزم 255 نيوتن/ متر رباعي الأسطوانات.

موقع السيارة بمدينة الدمام.

عدد الكيلومترات المُستهلكة 202 ألف كم.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تحتوي السيارة على جنوط ألمونيوم ونظام ملاحة كفئ، ونظام مثبت سرعة ومانع انزلاق الفرامل وسنتر لوك، النوافذ والمرايات تعمل بالكهرباء، ووسائد هوائية، مكيف أوتوماتيك وميزة الدخول بدون مفتاح، مشغل أقراص سي دي ومدخل يو اس بي وراديو وبلوتوث.

سعر نيسان التيما مستعملة 13 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارات نيسان مستعملة بسعر رخيص في السعودية تبدأ بسعر 12 ألف ريال بحالة جيدة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات نيسان مستعملة بسعر رخيص في السعودية تبدأ بسعر 12 ألف ريال بحالة جيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.