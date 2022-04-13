أقوي سيارات مستعملة كيا وفورد ومرسيدس بحالات ممتازة في السعودية بارخص الاسعار في السوق

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عمر شويل - جدة أقوي سيارات مستعملة كيا وفورد ومرسيدس ، موضوعنا اليوم عن حزمة سيارات مستعملة في السعودية قام بعرضها بعض مالكي السيارات في سوق المستعمل السعودي، ففي سوق المستعمل قد تجد الكثير من السيارات التي لها شهرة واسعة وتتميز بوجود إمكانيات متطورة قد تنافس من خلالها الكثير من السيارات الجديدة، والسيارات المستعملة لا تعني بأن بها عيوب ولكنها تتميز بأسعارها المنخفضة التي تناسب الكثير من فئات المجتمع الغير قادرة على شراء سيارات بأسعار عالية ومبالغ فيها.

أقوي سيارات مستعملة كيا وفورد ومرسيدس

سيارة فورد إكسبلورر 2013 مستعملة

تعد سيارة فورد إكسبلورر واحدة من أفضل السيارات التي تم تقديمها في عام 2013م وتتميز بكل مما يلي:-

سعر بيع السيارة في سوق المستعمل يبلغ 29 ألف ريال سعودي.

يمكن للسيارة قطع 325 ألف كيلو متر مسافة وتعمل بالبنزين.

لون السيارة الخارجي أسود وتتكون من خمسة أبواب وتقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.

2. سيارة مرسيدس بنز 560 1990

تعد سيارات مرسيدس من أكثر

وتتمتع بمثوقية عالية ومن بين مواصفاتها كل مما يلي:-

تم إصدار السيارة في عام 1990م وتحتوي على أربع أبواب.

لون السيارة فضي وتقترن بناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي.

السيارة تعمل بالبنزين ويمكنها قطع 131 ألف كيلو متر مسافة.

سعر السيارة المتاحة به في سوق السيارات المستعملة يبلغ 22 ألف ريال سعودي.

3. سيارة كيا أوبتيما 2014

في عام 2014م كانت سيارة كيا أوبتيما من أكثر السيارات شهرة في عالم السيارات سواء في السوق المحلي أو المستعمل وتتميز بكل مما يلي:-

سعر بيع السيارة يبلغ 35 ألف ريال سعودي في السوق المستعملة.

تتكون من أربع أبواب ولونها الخارجي أبيض.

عدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة أن تقطعهم 361 ألف كيلو متر وتعمل بالبنزين.

تحتوي على موتور قوي يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من عدة نقلات مختلفة.

4. سيارة فورد فيوجن 2014

كانت سيارة فورد فيوجن الأميركية واحدة من أشهر السيارات التي تم إصدارها في عام 2014م ولا تزال عليها إقبال كبير حتى الآن في الأسواق ومن مواصفاتها ما يلي:-