نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص الأسعار لسيارات هيونداي المستعملة بحالة جيدة في السعودية في المقال التالي
تعتبر سيارات هيونداي من أكثر السيارات شهرة بالمملكة العربية السعودية وأقبل على شرائها الكثيرين بفضل ما تحتوي عليه من مميزات واستطعنا حيث أنها من الماركات العالمية التي تحتفظ بسعرها وجودتها مهما مر عليها الزمان، ومن خلال مقالنا التالي سوف نقدم إليكم قائمة بأسعار سيارات هيونداي المستعملة في المملكة العربية السعودية.
متوسط سعر سيارات هيونداي المستعملة في السعودية
يبحث الكثير من المواطنين السعودية بالمملكة العربية السعودية عن أسعار سيارات هيونداي المستعملة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم تشكيلة من السيارات مع أسعارها:
- سيارة هيونداي اكسنت 2018 بحالة ممتازة ومتوفرة بسعر 40.000 ريال سعودي.
- سيارة هيونداي اتش وان فان بضاعة 2022 متوفرة بسعر 63.000 ريال سعودي فقط.
- سيارة هيونداي سنتافي 2021 سمارت بلس دبل متوفرة بسعر 115.000 ريال سعودي.
- سيارة هيونداي إلنترا 2019 بحالة جيدة نص فل 56.000 ريال سعودي.
- سيارة هيونداي إلنترا 2015 متوفرة بسعر 41.000 ريال سعودي.
- سيارة هيونداي كونا 2022 بحالة ممتازة متوفرة بسعر 88.698 ريال سعودي.
- سيارة هيونداي سوناتا 2022 متوفرة بسعر 103.942 ريال سعودي.
أسعار سيارات هونداي في السعودية
سنقدم إليكم في السطور الآتية مجموعة من السيارات بأسعار متلفة وتلك الأسعار هي كلًا من التالي:
- سيارة هيونداي توسان سمارت دفع رباعي مع استهلاك وقود 13.4 لكل كيلو متر وتصل سعة المحرك إلى سعتين ومتوفرة بسعر 107.220 ريال سعودي.
- سيارة هيونداي توسان كومفورت مع استهلاك وقود 13.4 لكل كيلو متر مع سعة محرك لترين ومتوفرة بسعر 108.025 ريال سعودي.
- تتواجد سيارة هيونداي توسان كومفروت مع استهلاك وقود 13.4 لكل متر مع سعة محرك 2 لتر كما أنها متوفرة بسعر 136.775 ريال سعودي.
- سيارة هيونداي توسان التميت مع سعة محرك 2.5 لتر كما أنها متوفرة بسعر 150.000 ريال سعودي.
- سيارة هيونداي اكسنت نص فل 2022 مع سعة محرك 1.6 لتر ومتوفرة بسعر 74.675 ريال سعودي.
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