نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ15 الف ريال امتلك أقوي سيارة دفع رباعي مستعملة في السعودية بحالات ممتازة وبأقل الاسعار في المقال التالي
نقدم لكم اليوم سيارات دفع رباعي مستعملة في السعودية، فسوق المستعمل في المملكة العربية السعودية يحوي الملايين من السيارات المستعملة والتي تتميز بإمكانيات ومواصفات عالية، فليس ضروري أبدًا أن يتم عرض السيارة في سوق المستعمل بسبب أن بها بعض العيوب ولكن هناك بعض السيارات المتطورة ولكن قام مالكيها ببيعها بسبب احتياجهم للمال أو لبعض الأسباب، وسنقدم لكم حزمة من أفضل سيارات الدفع الرباعي العالمية في سطور مقالنا التالية.
سيارات دفع رباعي مستعملة في السعودية
-
سيارة نيسان باترول 2021
تعد سيارة نيسان باترول سيارة يابانية متطورة تم إصدارها 2021 وصنفت في وقتها كواحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي والتي تتميز بكل مما يلي:-
- لون السيارة الخارجي أبيض ويقترن موتور السيار بفتيس أوتوماتيكي يتكون من نقلات مختلفة.
- سعر السيارة 254 ألف ريال سعودي وتتكون من خمسة أبواب.
- تعمل السيارة بالبنزين وتستوعب مسافة قدرها 38 ألف كيلو متر.
2. سيارة فورد إكسبلورر 2013
تعد سيارة فورد إكسبلورر من أفضل السيارات الأميركية المتطورة والتي منذ عام 2013م وحتى الآن لها شهرة واسعة وإمكانيات متطورة تتمثل فيما يلي:-
- سعر بيع السيارة المستعملة يصل إلى 29 ألف ريال سعودي.
- عدد أبواب السيارة خمسة أبواب ولون السيارة الخارجي أسود لامع.
- يمكن للسيارة قطع حتى 325 ألف كيلو متر مسافة وتعمل بالبنزين.
- موتور السيارة يقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.
3. سيارة مرسيدس بنز 2013
لسيارة مرسيدس بنز 2013 الكثير من المواصفات التي تفوقت من خلالها على السيارات المنافسة لها ومن بين مواصفاتها كل مما يلي:-
- يقترن محرك السيارة بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من عدة سرعات مختلفة.
- عدد أبواب السيارة أربع أبواب بينما لونها الخارجي أبيض لامع.
- سعر السيارة يبلغ 190 ألف ريال سعودي وتم إصدارها في عام 2013م.
4. سيارة فورد فليكس 2011
بالرغم من مرور الكثير من السنوات على إصدار سيارة فورد فليكس منذ عام 2011م إلا أنها لا تزال تتمتع بشهرة واسعة وإقبال كبير من المشترين وتتميز السيارة بكل مما يلي:-
- تم إصدار السيارة في عام 2011م وتقترن بناقل حركة أوتوماتيكي.
- يمكن للسيارة السير حتى 239 ألف كيلو متر وتعمل بوقود البنزين.
- لون السيارة الخارجي فضي اللون وتتكون من خمسة أبواب.
- يبلغ سعر بيع السيارة في سوق المستعمل 15 ألف ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ15 الف ريال امتلك أقوي سيارة دفع رباعي مستعملة في السعودية بحالات ممتازة وبأقل الاسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.