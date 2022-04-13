بـ15 الف ريال امتلك أقوي سيارة دفع رباعي مستعملة في السعودية بحالات ممتازة وبأقل الاسعار

نقدم لكم اليوم سيارات دفع رباعي مستعملة في السعودية، فسوق المستعمل في المملكة العربية السعودية يحوي الملايين من السيارات المستعملة والتي تتميز بإمكانيات ومواصفات عالية، فليس ضروري أبدًا أن يتم عرض السيارة في سوق المستعمل بسبب أن بها بعض العيوب ولكن هناك بعض السيارات المتطورة ولكن قام مالكيها ببيعها بسبب احتياجهم للمال أو لبعض الأسباب، وسنقدم لكم حزمة من أفضل سيارات الدفع الرباعي العالمية في سطور مقالنا التالية.

سيارات دفع رباعي مستعملة في السعودية

سيارة نيسان باترول 2021

تعد سيارة نيسان باترول سيارة يابانية متطورة تم إصدارها 2021 وصنفت في وقتها كواحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي والتي تتميز بكل مما يلي:-

لون السيارة الخارجي أبيض ويقترن موتور السيار بفتيس أوتوماتيكي يتكون من نقلات مختلفة.

سعر السيارة 254 ألف ريال سعودي وتتكون من خمسة أبواب.

تعمل السيارة بالبنزين وتستوعب مسافة قدرها 38 ألف كيلو متر.

2. سيارة فورد إكسبلورر 2013

تعد سيارة فورد إكسبلورر من أفضل السيارات الأميركية المتطورة والتي منذ عام 2013م وحتى الآن لها شهرة واسعة وإمكانيات متطورة تتمثل فيما يلي:-

سعر بيع السيارة المستعملة يصل إلى 29 ألف ريال سعودي.

عدد أبواب السيارة خمسة أبواب ولون السيارة الخارجي أسود لامع.

يمكن للسيارة قطع حتى 325 ألف كيلو متر مسافة وتعمل بالبنزين.

موتور السيارة يقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.

3. سيارة مرسيدس بنز 2013

لسيارة مرسيدس بنز 2013 الكثير من المواصفات التي تفوقت من خلالها على السيارات المنافسة لها ومن بين مواصفاتها كل مما يلي:-

يقترن محرك السيارة بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من عدة سرعات مختلفة.

عدد أبواب السيارة أربع أبواب بينما لونها الخارجي أبيض لامع.

سعر السيارة يبلغ 190 ألف ريال سعودي وتم إصدارها في عام 2013م.

4. سيارة فورد فليكس 2011

بالرغم من مرور الكثير من السنوات على إصدار سيارة فورد فليكس منذ عام 2011م إلا أنها لا تزال تتمتع بشهرة واسعة وإقبال كبير من المشترين وتتميز السيارة بكل مما يلي:-