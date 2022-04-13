نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات شيفروليه للبيع مستعملة بالمملكة العربية السعودية أغتنم الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات شيفروليه للبيع مستعملة، نقدم لكم على موقعنا ثقفني عبر مقالنا أسعار السيارات المستعملة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، ونختص بشكل خاص سيارات شيفروليه ونستعرض فيما يلي أسعار ومواصفات السيارات وطرق التواصل لأصحابها، وتعتبر شركة شيفروليه من الشركات الرائدة في صناعة السيارات.

سيارات شيفروليه للبيع مستعملة بالسعودية

تمكنت سيارات شيفروليه من غزو الشرق الأوسط والوطن العربي وبدول شمال أفريقيا أيضا، وتأسست الشركة في عام 1911 وهي تابعة لشركة جنرال موتورز للسيارات وتحديدا يوم الثالث عشر من شهر نوفمبر.

وبعد أن تم إنشاء الشركة تمكنت من النجاح في تسويق سياراتها بالأسواق وانتشرت بشكل واسع جعلت كافة الشركات تخفض أسعار سياراتهم.

سيارة شفروليه سونيك 2012 مستعملة للبيع

متوفر للبيع سيارة شفروليه سونيك موديل 2012 مستعملة، لون السيارة فضي، ومواصفات السيارة هي:

عداد الممشي للسيارة 213.000 كيلو متر. متوفر بالسيارة أربعة سليندر. مصابيح للضباب – أمامية و خلفية. بلوتوث وإم بي سي وراديو. مكيف يدوي. مشغل أقراص ليزرية (CD). مدخل aux. سعر السيارة 11 ألف ريال سعودي. للتواصل الاتصال على 966115202757+.

شفروليه ماليبو 2015 مستعملة للبيع

معروض للبيع سيارة شفروليه ماليبو 2015 مستعملة متواجدة في مدينة الرياض بالمملكة، ومواصفات السيارة كما يلي:

مراّة التعتيم أوتوماتيكياً. ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي. مشغل أقراص ليزرية (CD). شاشة تعمل باللمس. مصابيح أمامية أوتوماتيكية. مسند للذراع في الوسط. أربعة سليندر. عداد الممشي بالسيارة 122.000 كيلو متر. سعر السيارة 25 ألف ريال سعودي. للتواصل الاتصال على 966115202757+.

سيارة للبيع شفروليه ترافيرس 2011 مستعملة

شفروليه ترافيرس 2011 مستعملة متوفرة للبيع بمدينة جدة بالسعودية، ومواصفات السيارة

ناقل الحركة أوتوماتيكي. عدد السليندر بالسيارة ستة سليندر. عداد الممشي 249.000 كيلو متر. لون السيارة ذهبي. جنوط ألمونيوم. سعر السيارة 22 ألف ريال سعودي. للتواصل الاتصال على الرقم 966115202757+.

شفروليه كروز 2010 مستعملة للبيع

متاح للبيع سيارة شفروليه كروز موديل 2010 مستعملة بمدينة الرياض، لون السيارة فضي، مواصفات السيارة هي: