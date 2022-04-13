مميزات وعيوب سيارة بي ام دبليو BMW 520i 2022 وسعرها في الأسواق

نستعرض اليوم سيارة بي ام دبليو 520i 2022 وهي سيارة تنتمي لفئة السيارات السيدان، وقد جاءت هذه السيارة بتصميم السيارات الكوبية، كما أنها جاءت بالعديد من التجهيزات والمواصفات المتنوعة، مما يجعلها منافسة للعديد من الفئات الأخرى في الأسواق العربية، وتأتي السيارة بتصميم جذاب وقوي، فنقدم لك عزيزي القارئ أهم التجهيزات الداخلية والخارجية للسيارة وأسعارها.

مواصفات سيارة بي ام دبليو 520i 2022

تأتي السيارة بالعديد من المواصفات المتنوعة، وهي:

المحرك يأتي بقوة 170 حصان.

عزم الدوران 290 نيوتن/ متر.

المحرك مكون من 4 سلندرات مع سعة 1,6 لتر.

جاءت بناقل حركة اتوماتيك ب 8 ناقلات.

أما بالنسبة لقياس السيارة فهو كالآتي:

طول السيارة: 4,963 مم.

عرض السيارة 2.126 مم.

ارتفاع السيارة 1,397 مم.

قاعدة العجلات 2,968 مم.

سعة صندوق السيارة 520 لتر.

أما بالنسبة لنظام الأمان في السيارة، فجاء كالآتي: –

مدعمة ب 7 وسائد هوائية.

الفرامل مانعة للانزلاق APS.

قوة الفرامل تأتي بتوزيع الكتروني.

تاتي بنظام التنبيه ضد السرقة.

مدعمة بحساسات أمامية وخلفية.

مدعمة بمثبت لمقاعد الأطفال في المقاعد الخلفية.

جاءت بكاميرا خلفية.

نظام تحذير من التصادم الأمامي والتصادم الجانبي.

أما بالنسبة للتجهيزات الداخلية والخارجية فهي كالآتي: –

تأتي بمصابيح LED أمامية وخلفية.

مصابيح نهارية LED.

مدعمة بكشافات ضباب في الأمام والخلف.

جنوط رياضية 19 بوصة.

تأتي بفتحة سقف كهربائي.

جاءت زجاج خلفي مظلل.

يوجد مرايات جانبية كهربائية.

مدعمة بشاشة لمس 12 بوصة.

متوفر بها أنظمة الأندرويد والآبل.

تأتي ب 8 مكبرات صوت.

المقاعد من الجلد الفاخر.

جاءت المقاعد الأمامية كهربائية.

مميزات سيارة بي ام دبليو 520i 2022

تستخدم عدد كبير من أنظمة الأمان الحديثة.

وجود شاشة لمس عالية الجودة.

المقاعد مدعمة بخاصية التحكم الكهربائي والتدليك والتبريد والتدفئة.

حصلت على خمس نجوم في اختبار الأمان والسلامة.

ارتفاعها عن الأرض يجعلها مناسبة لكل الطرق.

عيوب سيارة بي ام دبليو 520i 2022

نظام التحكم في الشاشة قديم.

لم تحصل على خاصية التحكم من خلال الأوامر الصوتية.

قطع الغيار مرتفعة السعر.

يعتبر محرك السيارة ليس الأقوى مقارنة بالمنافسين.

أسعار بي ام دبليو 520i 2022