الغندورة وصلت السعودية..سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً Kia Sportage بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في مصر والسعودية

سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة، تتميز شركة كيا بإنتاج العديد من السيارات التي تدخل المنافسة في السوق السعودي بقوة، لما تحتوي عليه من مواصفات أداء عالي وفخامة في الشكل الخارجي وإمكانيات ترفيهية كبيرة علي مستوي التجهيز الداخلي، ومنها سيارة كيا سبورتاج 2022 المتوفرة ب 4 إصدارات مختلفة ولها أكثر من خيار للمحرك يمكن للعميل اختيار الأفضل بينها، ولمعرفة تفاصيل عن مواصفات السيارة وأسعارها ومميزاتها يرجي المتابعة.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً

طول سيارة كيا سبورتاج 183.5 بوصة بينما عرضها 73.4 بوصة فيما يقدر ارتفاعها بنحو 65 بوصة، وتصل طول قاعدة العجلات 108.4 بوصة.

تتوفر كيا سبورتاج بأربع محركات مختلفة يمكن للعميل اختيار الأنسب له منها وهي:

المحرك الأول بنزين TGDL مزود بشاحن توربيني مكون من أربع أسطوانات.

تبلغ سعة هذا المحرك 1.6 لتر، كما تبلغ قوته 177 حصان.

تحتوي علي ناقل حركة يدوي ويبلغ عزم دورانها 265 نيوتن/ متر.

الخيار الثاني من المحرك ديزل تقدر سعته بنحو 2 لتر.

تبلغ قوة المحرك الديزل نحو 183 حصان، تتميز السيارة بناقل حركة أتوماتيكي يحتوي علي 8 سرعات مختلفة.

أما عزم دوران السيارة لتلك الفئة يبلغ 417 نيوتن/ متر.

المحرك الثالث هو محرك هجين يعمل بواسطة البنزين بتقنية E- HANDLING، وهو شبيه بالمحرك التربو الذي يعمل عن طريق الأسطوانات الرباعية.

المحرك الرابع هجين يعمل بواسطة تقنية PLUG – IN- HYBRID الذي يعمل بعزم دوران 416 نيوتن/ متر حيث ينتج 137 كيلو وات.

أو عزم دوران 350 نيوتن / متر عندما ينتج هذا المحرك 195 كيلو وات.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

تتميز سيارة كيا سبورتاج بمقصورة واسعة، ولها واجهة شبيهة بواجهة سيارة K 5.

بمقصورة واسعة، ولها واجهة شبيهة بواجهة سيارة K 5. يتوفر بها أكثر من نظام للقيادة مثل SMART , SPORT , ECO, COMFORT.

مزودة بشاشة عدادات رقمية بمقاس 12 بوصة.

تشمل نظام ملاحة بتقنيات عالية.

يوجد بها وسائد هوائية.

تحتوي علي تكييف ويوجد أزرار للتحكم به.

تدعم نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

LX 2022 بسعر 93.148 ريال سعودي.

NIGHT FALL 2022 بسعر 105.338 ريال.

EX 2022 بسعر 123.738 ريال.

SX TURBO 2022 بسعر 132.363 ريال.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في مصر