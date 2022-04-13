نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات اقتصادية لمتوسطي الدخل مع مواصفات ممتازة وأقل الأسعار وبالتقسيط في المقال التالي
سيارات اقتصادية لمتوسطي الدخل مع مواصفات ممتازة وأقل الأسعار وبالتقسيط، يرغب الكثير من متوسطي الدخل في امتلاك سيارة ذات سعر متوسط يتناسب مع الوضع الاقتصادي لهم ونحن ننفرد بنشر بعض أنواع السيارات الحديثة بأقل سعر في المملكة العربية السعودية وما يتناسب مع متوسطي الدخل والتي تمثل طبقة كبيرة من طبقات المجتمع السعودي، حيث إن طبيعة البيئة في المملكة العربية السعودية تجعل الإقبال على شراء السيارات كبير جدًا من جميع فئات المجتمع السعودي.
سيارات اقتصادية لمتوسطي الدخل
يوجد الكثير من السيارات حديثة والمتطورة التي تناسب الكثير من الأشخاص وبأسعار ممتازة، كما أن هناك العديد من المعارض الخاصة بالسيارات داخل المملكة تقدم قروض ممتازة جدًا على السيارات وبأسعار ممتازة.
السيارة ميتسوبيشى أتراج موديل 2022
- تعتبر السيارة ميتسوبيشى أتراج موديل 2022 من أحدث أنواع السيارات في السعودية.
- حيث أن السيارة تمتاز بأنها صناعة يابانية ولها شكل رياضي رائع.
- كما تمتاز السيارة بأنها ذات دفع أمامي وليس خلفي.
- تحتوى السيارة على موتور ثلاثي الأسطوانات يولد قوة 78 حصان بسعة لترية 1.2 لتر.
- كما أن السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك.
- والسيارة معدل استهلاكها للوقود مرتفع نسبة ما حيث تستهلك 20 لتر من البنزين لكل 100 كم.
- وتبلغ لأقصى سرعة للسيارة 170 كم / ساعة.
- يبلغ سعر السيارة ميتسوبيشى أتراج 2022 في السعودية 38.5 ألف ريال سعودى.
سيارة تويوتا يارس 1.5 واي شركات
تلك السيارة تقدمها مجموعة عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات بالمملكة العربية السعودية ومواصفات السيارة كالآتي:
- تنتمي السيارة إلى سيارات فئة سيدان.
- نوع دفع العجلات في السيارة هو الدفع الأمامي.
- الوقود المستخدم هو البنزين.
- تحتوي السيارة على 4 أسطوانات.
- تولد الأسطوانات قوة 105 حصان.
- اقتصادية حيث إن معدل استخدام الوقود هو 20 كيلو متر لكل لتر من البنزين.
- كما يوجد بالسيارة مدخل يو اس بي.
- تحتوي السيارة 4 مكبرات من الصوت.
- كما أن السيارة بها وسائل راحة متعددة مثل فتح السيارة بالريموت.
- كما أن أقفال أبواب السيارة آلية.
- يوجد داخل سيارة تويوتا يارس 1.5 واي شركات مكيف يدوي.
- كما يوجد تقنية دعم المكابح.
- ويتوفر بالسيارة فرامل مانعة للانغلاق.
- سعر بيع السيارة 49.600 ريال سعودي.
- للتواصل مع مالك السيارة 8004400055.
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