سيارات اقتصادية لمتوسطي الدخل مع مواصفات ممتازة وأقل الأسعار وبالتقسيط، يرغب الكثير من متوسطي الدخل في امتلاك سيارة ذات سعر متوسط يتناسب مع الوضع الاقتصادي لهم ونحن ننفرد بنشر بعض أنواع السيارات الحديثة بأقل سعر في المملكة العربية السعودية وما يتناسب مع متوسطي الدخل والتي تمثل طبقة كبيرة من طبقات المجتمع السعودي، حيث إن طبيعة البيئة في المملكة العربية السعودية تجعل الإقبال على شراء السيارات كبير جدًا من جميع فئات المجتمع السعودي.

سيارات اقتصادية لمتوسطي الدخل

يوجد الكثير من السيارات حديثة والمتطورة التي تناسب الكثير من الأشخاص وبأسعار ممتازة، كما أن هناك العديد من المعارض الخاصة بالسيارات داخل المملكة تقدم قروض ممتازة جدًا على السيارات وبأسعار ممتازة.

السيارة ميتسوبيشى أتراج موديل 2022

تعتبر السيارة ميتسوبيشى أتراج موديل 2022 من أحدث أنواع السيارات في السعودية .

. حيث أن السيارة تمتاز بأنها صناعة يابانية ولها شكل رياضي رائع.

كما تمتاز السيارة بأنها ذات دفع أمامي وليس خلفي.

تحتوى السيارة على موتور ثلاثي الأسطوانات يولد قوة 78 حصان بسعة لترية 1.2 لتر.

كما أن السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك.

والسيارة معدل استهلاكها للوقود مرتفع نسبة ما حيث تستهلك 20 لتر من البنزين لكل 100 كم.

وتبلغ لأقصى سرعة للسيارة 170 كم / ساعة.

يبلغ سعر السيارة ميتسوبيشى أتراج 2022 في السعودية 38.5 ألف ريال سعودى.

سيارة تويوتا يارس 1.5 واي شركات

تلك السيارة تقدمها مجموعة عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات بالمملكة العربية السعودية ومواصفات السيارة كالآتي: