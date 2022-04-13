نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور والمواصفات نيسان قشقاى 2022 الجديدة كليا تعرف عليها الأن في المقال التالي

تعتبر سيارة نيسان قشقاى 2022 الجديدة كليا واحدة من أفضل فئات السيارات الرياضية ومن نوع موديل SUV العائلية، تتمتع تلك السيارة بأحدث الإمكانيات والمميزات التى تجعلها واحدة من أفضل فئات السيارات الرياضية الجيل الجديد ومن فئات السيارات الأكثر راحة المقدمة من عملاق صناعة السيارات اليابانية نيسان، والسيارة تعتبر منافس شرس في الأسواق العربية لكل من سيارة كيا سبورتاج 2022 وهيونداي توسان 2022 وهما الفئات الأكثر مبيعا من فئة سيارات الكروس أوفر في العالم أجمع سنتعرف معكم فى هذا المقال على جميع مواصفات ومميزات سيارة نيسان قشقاى موديل 2022 Nissan Qashqai وعلى موعد طرحها فى الأسواق وسعرها. مواصفات سيارة نيسان قشقاى 2022: تعتبر سيارة نيسان الجديدة واحدة من أكبر وأكثر السيارات راحة، كما أن السيارة تم تجهيزها بعدد من الإمكانيات المختلفة.

تعتمد السيارة على محرك قوى سعته التخزينية 1.3 لتر تربو، ويعمل المحرك بقوة 138 حصان، وعزم الدوران الخاص بالمحرك يصل إلى 240 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة اتوماتيكCVT.

أيضاً سيارة نيسان قشقاى الجديدة متوفرة بمحرك أخر يعمل بقوة 156 حصان، وعزم الدوران الخاص به 260 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة اتوماتيك CVT.

المحرك الأساسى للسيارة سعته 1300 سى سى تربو، ويعمل بقوة 138 حصان، مزود بناقل حركة اتوماتيك CVT. زود موديل نيسان قشقاى 2022 بعدد من تجهيزات الأمان والسلامة منها ( الفرامل المانعة للانغلاق ABS، التوزيع الإلكترونى للفرامل EBD، كما زودت أيضاً بوسائد هوائية خاصة بمقعد السائق والراكب الامامى).

زودت سيارة نيسان الجديدة بناقل حركة اتوماتيكى CVT ومزود ب 6 سرعات.

تم تزويد السيارة أيضاً بالعديد من الوسائل الترفيهية مثل راديو AM/FM. والشاشة التى يصل مقاسها إلى 9 بوصة، كما زودت أيضاً بمخرج USB ونظام صوتى ومخرج AUX.

تم تزويد السيارة بجنوط 20 بوصة.

تستهلك سيارة نيسان قشقاى من الوقود حوالى 5.6 لتر لقطع مسافة 100 كم. كما يبلغ سعة خزان الوقود حوالى 65 لتر. أسعار فئات سيارة 2022 Nissan Qashqai تبلغ الفئة السعرية من سيارة نيسان قشقاى 2022 حوالى 390.000 جنيه مصرى.

تبلغ الفئة السعرية الثانية من سيارة 2022 Nissan Qashqai حوالى 425 ألف جنيه مصرى.

بينما تبلغ الفئة السعرية الثالثة من سيارة 2022 Nissan Qashqai حوالى 450 ألف جنيه مصرى.

تبلغ الفئة السعرية الرابعة من سيارة نيسان الجديدة 460 ألف جنيه مصرى. عمر شويل - جدة بالصور والمواصفات نيسان قشقاى 2022 الجديدة كليا تعرف عليها الأن - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصور والمواصفات نيسان قشقاى 2022 الجديدة كليا تعرف عليها الأن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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