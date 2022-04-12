نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل سيارات تويوتا 2022 الدفع الرباعي والسيدان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر شركة تويوتا اليابانية أكثر من سيارة كل عام ولذلك نجدها تتميز بوجود عدد كبير من الفئات المختلفة من سيارات تويوتا في الأسواق، والتي تنافس بشكل جيد جميع السيارات الأخرى كما تتميز سيارات تويوتا بالكثير من المميزات التي تجعلها الرائدة في مجال السيارات، نجد أن تويوتا تتفوق على نظائرها من سيارات الدفع الرباعي الأخرى وفي هذا المقال سوف نوضح افضل سيارات تويوتا لعام 2022 واهم مواصفاتها.

افضل سيارات تويوتا 2022

تتعدد سيارات تويوتا التي تطلقها الشركة كل عام وتختلف السيارات عن بعضها في عدة أشياء من ضمنها المساحة، سعة المحرك، القوة المولدة، السرعة والسعر أيضا، ويبحث الكثير من العملاء عن أفضل سيارات تويوتا واهم مواصفاتها الداخلية والخارجية وفيما يلي سوف نوضح بعضا من تلك السيارات:

تويوتا برادو

تمتاز تويوتا برادو بكونها ذات سرعة كبيرة ومميزات مختلفة حيث أن بها نظام أمان مميز إلى جانب المصابيح عالية الإضاءة والإطارات الكبيرة ويصل سعر تويوتا برادو في الأسواق السعودية إلى 125 ألف ريال سعودي.

تويوتا كامري

تعد تويوتا كامري من أفضل فئات سيارات تويوتا والتي تمتاز بمساحة داخلية كبيرة ووسائط متعددة مثل وجود شاشة تعمل بنظام اللمس وأيضا مكبرات صوتية عالية الكفاءة ونجد محرك السيارة يأتي بسعة 3.5 لتر ويولد قوة 356 حصان ويصل سعر السيارة إلى 153 لف ريال سعودي للفئة الأعلى.

تويوتا سيكويا

تعد سيارة تويوتا سيكويا من أسرع السيارات إذ أن المحرك الخاص بها يولد قوة 457 حصان، كما نجد الإطارات بمساحة 22 أنش ويصل سعرها في الأسواق السعودية إلى 199 ألف ريال سعودي.

مميزات سيارات تويوتا 2022

تمتاز سيارات تويوتا بكونها الأكثر شهرة على الإطلاق في جميع أسواق السيارات سواء السعودية أو المصرية أيضا نظرا لما تقدمه شركة تويوتا عند القيام بإطلاق نموذج جديد من السيارات الخاصة بها، فهي تلتزم بوجود السرعة والكفاءة والصلابة أيضا إلى جانب المحركات ذات السعة المميزة والأسعار المتميزة أيضا، ونجد الشركة تحرص على أن تناسب جميع الأذواق فهي تنتج إصدارات كبيرة الحجم تسع إلى ثمان ركاب ومتوسطة الحجم أيضا، كما تهتم بالركاب فتوفر لهم الحماية والأمان.

تويوتا 2022

تعتبر سيارات تويوتا الأكثر أمانا وحماية بالنسبة للركاب فإن الشركة تحرص على توفير وسائد هوائية بالمقاعد الجلدية المميزة وأيضا يتواجد إنذارات للحصر علة سلامة الركاب ونجد أن أسعار سيارات تويوتا تتنوع ما بين الفئات العالية والمتوسطة سعرا حيث تحرص على أن تناسب جميع الفئات.