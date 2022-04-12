نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات مستعملة تويوتا وهيونداي 2016 فأقل للبيع بأسعار رخيصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات مستعملة تويوتا وهيونداي 2016 فأقل للبيع بأسعار رخيصة، تتوفر بمدينة القصيم سيارة هيونداي النترا 2016 بنزين للبيع، محرك 4 سلندر 2000 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 320 الف كيلو متر، البودي نظيف جداً لا يوجد رش ولا سمكره، المحركات سليمة وكاله على الشرط. تتميز باضاءات ليد أمامي، كشافات ضباب أمامية، اشارات على المرايا مع إمكانية الطي اوتوماتيك، حساسات خلفية، مرايا كهربائية، زجاج كهربائي بالكامل، مقاعد مخمل، تحكم دركسيون، عداد الرحلات وفتحات تكييف خلفيه. السيارة بحالة ممتازة وقد وصل أعلى سوم إلى 27 ألف ريال.

تويوتا وهيونداي مستعمل بأسعار رخيصة

تتوفر للبيع بمنطقة حفر الباطن سيارة هيونداي ازيرا مستعمل 2012 فل كامل بنزين، السيارة وارد المجدوعي بمحرك 6 سلندر 3000 سي سي قوة 263 حصان قير اوتوماتيك والممشى 292 الف كيلو متر، البودي وكاله ماعدا طرف الكبوت فقط والماكينة وبقية المحركات سليمة على الشرط. تتميز بكاميرا أمامية وخلفية، حساسات امامية و خلفية، نظام ECO للتوفير في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، نظام الانذار المبكر في حالة الخروج عن المسار، تبريد وتسخين المقاعد، فتحة سقف بانوراما، تكييف منفصل، ثلاجة في صندوق القفازات، نظام Auto hold ،أنوار خلفيه بتقنية LED، جنوط، ستائر جانبية وإشارات على المرايا مع إمكانية الطي أوتوماتيك. وصل أعلى سوم إلى 28 ألف ريال.

تتوفر للبيع بمدينة تبوك سيارة تويوتا كورولا Xli 2016 بنزين، محرك 4 سلندر 1600 سي سي قوة 121 حصان جير أوتوماتيك والممشى 131 الف كيلو متر، تتميز بأقفال آلية للأبواب ونوافذ كهربائية، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX و4 مكبرات الصوت، أبواب شفط وصندوق خلفي كهربائي، نظام حماية من السرقة، شاشة ترفيه َسطية تدعم Apple كار بلاي وAndroid Auto، مقاعد مخمل. السيارة بحالة ممتازة وقد وصل أعلى سوم إلى 41 ألف ريال.

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تتوفر بمدينة أبها سيارة هيونداي توسان 2014 بنزين للبيع، محرك 4 سلندر 2000 سي سي قوة 166 حصان قير اوتوماتيك و الممشى 125 ألف كيلو متر، البودي يوجد به رشوش في الرفارف بسبب حكات فقط، القير والماكينة على الشرط. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 17 إنش، نوافذ كهربائية بالكامل، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX وبلوتوث، مقاعد مخمل و تحكم كهربائي بالمقاعد، إمكانية التحكم من خلال المقود في الأوامر الصوتية و البلوتوث، جناح خلفي، اشارات على المرايا الجانبية مع إمكانية الطي اوتوماتيك. وصل أعلى سوم إلى 30 ألف ريال.

تتوفر بمدينة الرياض سيارة هيونداي سوناتا 2015 ستاندر بنزين للبيع، تم تغيير الماكينة إلى موديل 2017 نفس الوكالة، المحرك 4 سلندر 2400 سي سي بقوة 178 حصان، قير أوتوماتيك والممشى 275 الف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 17 إنش، التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة عن طريق نظام تثبيت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث، ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX وبلوتوث، صندوق خلفي كهربائي، و تحكم كهربائي بالمقاعد. السيارة بحالة جيدة جداً وقد وصل أعلى سوم إلى 30 ألف ريال.