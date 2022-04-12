سيارات 2022 بدون مقدم وبقسط يبدأ من 800 ريال للمواطنين والمقيمين

يبحث الكثير من المواطنين والمواطنات عن عروض سيارات تكون مناسبة لهم، حتى تساعدهم في التنقل بشكل جيد وتناسب العائلة، وأيضاً توجد سيارات للمقيمين بتمويل مناسب ومتوفر من أفضل الشركات والبنوك، والتي متواجده داخل المملكة العربية السعودية، ويكون البن أو الشركة موثق وملزم بمزاولة تقديم التمويل لجميع الأفراد، ولكن هذا التمويل يكون بشروط معينة ويجب أن تتناسب مع المتقدم لطلب التمويل حتى يحصل عليه بدون أي تأخير، كما أنه في شهر رمضان المبارك قام عدد كبير من الشركات السعودية والبنوك بتقديم عروض سيارات لشهر رمضان المبارك ومن أهم هو تمويل سيارات جديدة بأرخص سعر وأقل قسط.

تمويل سيارات بدون مقدم

إليك أفضل العروض والخدمات المجانية لسيارات جديدة موديل 2022 الحديثة، تمويل سيارات مستعملة بدون تحويل راتب، والتي تتميز بالكثير من المزايا الجيدة والمناسبة لجميع أفراد الأسرة، وتعطيك السهولة والمرونة والحركة السريعة، كما أنه توفر لك الأمان، وهناك عرض مقدم من خلال شركة عبد اللطيف جميل للسيارات الجديدة وهو إعطائك سيارات تبدأ من 800 ريال للقسط الشهري، وبدون كفيل، ولا يوجد أي دفعة أولى، كما أنك ستحصل على التمويل والقسط الأول والثاني مجاني سوف تقوم الشركة بدفعة نيابة عنك، وهذا من أهم المزايا التي سوف تحصل عليها لعرض شهر الكرم، وأيضاً بدون رسوم إدارية، أي أنك سوف تحصل على السيارة بدون دفع أي مبلغ للرسوم الإدارية، والتمويل معتمد وموثق من هيئة الشريعة الإسلامية ليكن إسلامي ومتاح لجميع المواطنين والمقيمين.

أنواع السيارات الموجودة في العروض الرمضانية

عروض السيارات سوف تنتهي مع نهاية الشهر المبارك، ويمكنك التقدم لتحصل عليها بأقل سعر وأرخص قسط شهري يبدأ من 800 ريال، قرض سيارات بأقل راتب، والعرض متوفر لسيارات سوزوكي 2022 وهناك أنواع عديدة داخل العرض و هي سيارات ديزاير، بالينو، سياز، ارتيجا، وكلها موديلات 2022 وتبدأ من 800 ريال وحتى 1182 ريال، وتعد في متناول أيدي الجميع، تتيح لك الشركة استخدام حاسبة التمويل للمقارنة بين السيارات حتى تحصل على البرنامج الأفضل لك.

التقديم لطلب السيارة

وتقم بالتقديم لطلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل، بعدما تقم بإحضار الوثائق والمستندات المطلوبة من رخصة القيادة، وصورة من الهوية الوطنية، وصورة من هوية المقيم، والعنوان، وخطاب تعريف بالراتب وموعد الالتحاق بالعمل، وتعبئة نموذج طلب التمويل، ويتم التقديم من خلال أحد فروع شركة عبد اللطيف جميل، أو التوجه إلى الموقع الإلكتروني للشركة، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء 8002442211 لمزيد من المعلومات.