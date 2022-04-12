الغندورة وصلت السعودية..سيارة تويوتا فيورتشنر الجديدة 2022 بمواصفات ومميزات خياليه وأسعارها في السعودية

سيارة تويوتا فيورتشنر الجديدة 2022 بمواصفات ومميزات خياليه، حيث أن تويوتا فورتشنر 2022 من بين أنواع السيارات العملاقة والمتينة، والتي تعد لها الكثير من المميزات التي تتعلق بها وهذا ما يجعلها من بين أنواع السيارات الأفضل التي توجد بمستوى القائدين على المستوى المحلي والعالمي، ومن الممكن أن يتم القيام بشراء السيارة بعد أن يتم التعرف عليها كلياً على أهم ما تتمتع بها من مواصفات داخلية وخارجية، ونحن اليوم سوف نتعرف اليوم على المواصفات والمميزات التي تتمتع بها السيارة وأسعار طرحها في الأسواق.

مواصفات سيارة تويوتا فيورتشنر الجديدة 2022

تأتي السيارة بمحرك قوي يبلغ نحو 2007 سي سي، وينتج عنه قوة تصل 150 حصان.

السيارة مزودة بجنوط للعجلات ذات مقاس يبلغ نحو 17 بوصة، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيكي ومقسم بعدد 8 سرعات مختلفة.

المقاعد الموجودة بالسيارة كبيرة واسعة ومريحة للغاية، والسيارة تأتي بتصميم عصري وأنيق وبشكل مميز.

تتمتع بوجود وسائد هوائية ويعد تواجدها من أهم وسائل الأمان والسلامة بداخل السيارة حتى تحمي الركاب من التعرض لأي صدمات أو رضوض.

متوفر بالسيارة فرامل تعمل بتقنية إي بي إس، ومتوفر بها نظام للعمل الخاص بالمكابح بشكل إلكتروني طبقاً لنظام إي بي دي.

مزايا سيارة تويوتا فيورتشنر 2022

تأتي السيارة بهيكل وتصميم متين وقوي وفريد، وسعة المحرك تصل نحو 2500 سي سي.

يوجد بالسيارة جنوط مصنع من المعدن ذات مقاس 17 بوصة، ومتاح بها نحو 7 مقاعد.

تتمكن من تعديل وضعية المقاعد بشكل إلكتروني بتقنية الكهرباء.

السيارة تأتي بقاعدة عجلات رائعة للغابة تعمل بشكل مثالي وهذا يجعلها ثابته للغاية للسير على الطرق الصعبة والطرق الصحرواية.

تتسارع السيارة بنحو 10 ثواني فقط.

سعة وحجم الصندوق الخلفي كبير للغاية، وأيضاً ذات سعة لخزان الوقود كبيرة.

ترتفع عن الأرض مما يجعلها مناسبة للغاية حيث أنها تحافظ على السيارة من التعرض للصدمات الأرضية.

سعر سيارة تويوتا فيورتشنر 2022