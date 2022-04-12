نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة رخيصة في دبي تبدأ بـ8 الاف درهم أبرزها لكزس ومرسيدس وتويوتا في المقال التالي

سيارات مستعملة رخيصة في دبي ،تعد دولة الإمارات وعاصمتها دبي من اشهر الدول المُستهلكة بشكل كبير للسيارات، حيث تعد السيارات من الأساسيات في دولة الإمارات المتحدة، ويبحث مواطني الإمارات بصفة مستمرة عن سيارات مستعملة رخيصة وتكون بحالة ممتازة أو جيدة، ومن هذا الصدد نعرض أرخص السيارات المستعملة في مدينة دبي تحديدا وأبرزها سيارات لكزس و تويوتا و مرسيدس ومواصفات وسعر كل سيارة. سيارات مستعملة رخيصة في دبي لكزس GS 430 موديل 2001 مستعملة تأتي بمحرك تبلغ سعته 3000 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك وقوة 290 حصان واقصى قوة عزم 494 نيوتن/ متر سداسي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المُستهلكة 200 ألف كم.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تحتوي لكزس على مكيف قوي وقفل مركزي مع نظام تثبيت عالي الكفاءة ونظام ملاحة بالإضافة إلى راديو وبلوتوث وام بي ثري وريموت كونترول.

سعر لكزس جي اس 430 بـ 8 الف درهم إماراتي. تويوتا راف 4 موديل 1999 مستعملة تأتي بحرك سعته 2500 سي سي بقوة 176 حصان وهي سيارة دفع رباعي مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

عدد الكيلومترات المُستهلكة 465 ألف كم.

السيارة بحالة ممتازة من حيث المقصورة والهيكل الخارجي.

تحتوي راف4 على مكيف أوتوماتيك وميزة الدخول بدون مفتاح، وجهاز ملاحة بكفاءة علية ووسائد هوائية ونظام ABS المانع لانزلاق الفرامل وانذار لمنع السرقة وأجهزة استشعار للاصطفاف.

سعر تويوتا راف 4 مستعملة 9 الاف درهم إماراتي. مرسيدس بينز الفئة إي موديل 2004 مستعملة تبلغ سعة المحرك 2600 سي سي بقوة 177 حصان، سداسي الأسطوانات مع ناقل حركة أوتوماتيك، وتبلغ قوة عزم الدوران 240 نيوتن/ متر، مواصفات السيارة تأتي مطابقة لمواصفات دول التعاون الخليجي.

عدد الكيلومترات المُستهلكة 188 ألف كم.

تحتوي السيارة على كم هائل من المواصفات وتأتي حاملة بتجهيزات كاملة للوسائل الأمنية كأنظمة منع انزلاق الفرامل وكاشف الصدمات ومثبت مقاعد الأطفال ووسائد هوائية ونظام مساعدة لتسلق المرتفعات وغيرها، كما يحتوي على وسائل ترفيهية عديدة كمكيف أوتوماتيك والتحكم بالصوت والسرعة التكيفية والدخول بدون مفتاح ومدخل يو اس بي و AUX ومشغل راديو وبلوتوث.

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