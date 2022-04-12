نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداي توسان الجديدة 2023 بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إصدارها الثاني للشكل الجديد يقدم عملاق صناعة السيارات الكورية شركة هيونداي ، الإصدار الثاني من الجيل الجديد من سيارتها توسان الجديدة ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض هيونداي توسان الجديدة 2023 بالصور ، ونتعرف علي المواصفات الكاملة للسيارة القوية من طراز إس يو في SUV وأسعار السيارة في السوقين السعودي والمصري ، وكافة مميزات السيارة وكمالياتها ، ونقدم فقرة عن عيوب السيارة للمتطلعين لشرائها ، وتعتبر هيونداي توسان هي الأخت الشقيقة من حيث قاعدة البناء وتكنولوجيا المحرك للعملاق الكوري كيا سبورتاج المواصفات الكاملة بالصور والتي يمكن التعرف عليها من خلال موقعنا ثقفني.

هيونداي توسان الجديدة 2023 بالصور

تحظي السيارة الأكثر مبيعاً من هيونداي توسان الجديدة بمجموعة متميزة من الكماليات والتكنولوجيا الحديثة :

تصميم عصري قوي وجذاب وصفه البعض بأنه يكفي لتصميم سيارتين.

حواف حادة علي الجانبين تقدمها سيارة HYUNDAI TUCSON .

ديناميكية هواء أثناء الحركة.

مقدمة السيارة بشبكة تصميمها رائع وجذاب متكاملة تماماً مع الفوانيس الليد الخفية.

المواصفات الفنية توسان 2023

من الواضح أنه صور توسان تخفي خلفا محرك قوي يقدم الكثير من التقنيات في سيارات هيونداي :

ثلاث طرازات من المحرك بقدرات حصانيه تتراوح بين 156 و 186 حصان.

ثلاثة قياسات من الإطارات الرياضية أقلها 17 بوصة وأعلاها 19 بوصة.

قياسات الإطارات 235/65R17, 235/60R18, 235/55R19.

مكابح من الديسكات أمامي وخلفي.

نظام تعليق أمامي MacPherson Strut ماك فرسون ، وخلفي Multi-Link مالتي لينك.

أبعاد توسان الجديدة 2023 بالصور

كما هو موضح في الصور تقدم توسان موديل جديد كلياً من ناحية الشكل وأبعاد جديدة تعتبر خارج المتوقع :

طول كلي يساوي : 4630 مللي متر.

الارتفاع الكلي : 1663 مللي متر.

عرض السيارة : 1865 مللي متر.

طول قاعدة العجلات : 2775 مللي متر.

عرض قاعدة العجلات : 1615 مللي.

خلوص أرضي : 1622 مللي في سيارة هيونداي توسان الجديدة.

الوسائط المتعددة لتوسان

قنصله وسطية هي الأكبر في فئتها والأضخم تضم نظام التكييف والشاشة والتحكم باللمس في كل التفاصيل.

شاشة وسطية بقياس 12 بوصة.

شاشة عدادات بنظام الديجيتال كوك بيت Digital Cook Bit بقياس 8 بوصة.

نظام صوتي قوي جداً من شركة بوز BOSE مكون من 7 سماعات في المقصورة والأبواب والقوائم.

نظام ملاحة ومعلومات قوي في هيونداي توسان موديل 2023.

تقنية الاتصال بالبلوتوث والـ AUX و USB مع شاحن واير ليس ومخرج كهرباء 12 فولط.

فتحات تكييف اعتيادية بشكل جذاب مع جريلات تكييف بطول التابلو وفتحات تكييف للمقاعد الخلفية.

ألوان الداخلية توسان

تعد هيونداي توسان الجديدة كليا وفق الصور المسربة لسيارة هيونداي صيحة فنية من حيث الألوان

تقدم هيونداي سيارتها بفرش من القماش وآخر من الجلد بعدد من 8 ألوان :

الأبيض الكريمي.

الفضي الناصع.

الرمادي الداكن.

الأحمر النبيتي.

لون أعماق البحر ” بلو بلاك “.

البرونزي الباهت.

الرمادي الباهت.

الفانتوم بلاك ” الأسود المعتم”.

ثمن سيارة هيونداي توسان الجديدة يتغير حسب الفئة.

مزايا هيونداي توسان الجديدة

هيونداي باليسيد موديل الجيل الجديد كلياً مستوحى من السيارة الشهيرة توسان وهي أغلى من ثمن سيارة هيونداي توسان :

ارتفاع السيارة من الأرض يناسب الطرق الوعرة.

مساحات الداخلية كبيرة علي مستوي المقاعد الفردية والكنبة الخلفة ومساحات الرأس.

كنبة خلفية تتسع لثلاث بالغين تقدمها توسان hyundai tucson.

شنطة كبيرة مقارنة بمثيلاتها بنفس الفئة.

إمكانية طي مقاعد الصف الخلفي 180 درجة لتحظي بأكبر مساحة تخزين علي الإطلاق.

كشفت هيونداي عن قوة حصانيه جبارة.

موتور معدل هندسيا يناسب الظروف الصعبة للقيادة.

مصابيح أمامية وخلفية وشريط سبويلر بالإضاءة الليد القوية.

إطارات بقياسات كبيرة في توسان الشكل الجديد.

جدول مواصفات هيونداي توسان الجديدة 2023 بالصور

الوصف القيمة سعة المحرك Gasoline 2.0 Gasoline 1.6T-GDi Diesel 2.0 القدرة الحصانيه 156 180 186 أقصى سرعة 201 كم /ساعة التسارع من صفر إلي 100 كم/س في 9 ثواني السرعات 7 سرعات أمامية نوع الناقل الحركة DSG الوقود المفضل 95 معدل استهلاك الوقود 6 ليتر لكل 100 كيلو متر بلد المنشأ كوريا بلد التجميع التشيك الطول الكلي (mm)4500 العرض الكلي (mm)1865 الارتفاع الكلي (mm)1651 ارتفاع السيارة عن الأرض (mm) 170 طول قاعدة العجلات (mm) 2680 حجم الشنطة 503 ليتر عدد المقاعد 5 نوع الجرجر أمامي عدد السلندارت 4 سعة خزان الوقود 54 ليتر عزم الدوران 265 نيوتن الإضافات النظام الذكي لركن السيارة حساسات اماميه وخلفية GPS مقاعد كهربائية فتحة سقف بانوراما بدال شيفتات كاميرا خلفية

ويقدم الصانع الكوري في الشرق الأوسط هيونداي ايونيك و توسان وسانتا كروز ، مع مجموعة الصور المسربة لسيارة هيونداي باليسيد موديل 2023 نتوقع قدومها للشرق الأوسط أيضاً.