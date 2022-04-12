باقة عروض رمضان للسيارات 2022 الامارات.. تمتع بأفضل المميزات المجانية

ينشر لكم موقع ثقفني، أحدث عروض رمضان للسيارات 2022 في الامارات، حيث أعنلت العديد من الشركات المتخصصة في بيع السيارات إلى جانب المعارض عن العديد من العروض المتجددة والمميزة، ويرغب الكثير من المواطنين المقيمين في الإمارات في معرفة جديد العروض التي تم الإعلان عنها خلال شهر رمضان، حيث توجد باقة من العروض بأفضل الأسعار كما أن العروض تشمل العديد من الماركات والموديلات مثل فيلوستر، إلنترا، كونا وأكسنت، وتضم أفضل المميزات المجانية التي توفرها الشركات، وفي سطور هذا المقال سنتعرف معكم بالتفصيل على الأسعار والعروض بالكامل وبشكل مفصل، لذلك تابعونا حتى النهاية.

عروض رمضان للسيارات 2022 الامارات

مع حلول شهر رمضان الكريم 2022، تقوم العديد من شركات بيع السيارات بالإعلان عن العروض الخاصة بها وعلى عدد من السيارات، وتستغل الشركات المناسبات والأعياد الوطنية والدينية في تقديم أفضل ما لديها من عروض، حيث تسعى للربح القليل في المقابل البيع بشكل كبير، وتستقطب بذلك كافة المواطنين المقيمين في الإمارات، وتعد فترة العروض من الفترات المهمة لمن يرغب في شراء سيارة جديدة، حيث يحصل على نسبة من الخصومات على سعر السيارة، كما أن هناك الشركات التي تقوم بتقسيط السيارات تعفى العملاء من الرسوم الإدارية وبدون دفعة أولى، ونوفر لكم العديد من عروض رمضان 1443 المتوفرة على كافة السيارات.

عروض رمضان للسيارات في الامارات 2022

أعلنت مؤسسة جمعة الماجد الوكيل الحصري لشركة هيونداي، عن قائمة كاملة من العروض بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك 2022، ويمكن الآن للمواطنين محبي ركوب سيارات هيونداي شراء السيارة والتمتع بالمميزات التي تقدمها شركة الماجد، حيث قالت الشركة بأن الأقساط الشهرية تكون بمبلغ يسير، كما قدمت العديد من التسهيلات والمميزات في العروض الجديدة، حيث يكون تسجيل السيارة بشكل مجاني وبدون رسوم إدارية، أيضا يتم دفع القسط الأول من السيارة بعد مرور 4 شهور والآن نتابع معكمعروض رمضان للسيارات هونداي 2022.