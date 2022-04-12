نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة السيارات.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 بشكلها الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 ، من أنواع الشحنات التي من الممكن أن يتم الشراء لها حيث تعد مرشحة وبقوة أمام الراغبين في الشراء لسيارات الحديثة والقوية والعالية من حيث مستوى جودة التصميم، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن أقوى المواصفات التي تتوفر في السيارة، وأهم ما يتواجد بالسيارة من التجهيزات التي تتوفر للتيسير أثناء القيادة على الركاب وكذلك على من يقود السيارة، وفيما يلي أهم المعلومات عن الوصف للسيارة، وأهم المعلومات أيضا حول تكلفة الشراء.
أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022
تويوتا اف جي كروزر من السيارات التي تتمتع بجودة التصنيع مع التزويد بأحدث التقنيات الأساسية لأفضل طرق القيادة الآمنة، ومن الممكن أن يتم الشراء لإحدى فئاتها حيث تختلف التجهيزات، وكذلك تختلف المواصفات الخاصة بالسيارة وعلى حسب ما يتواجد فيها من التجهيزات تكون تكلفة الشراء وبالنسبة للسيارة فمواصفاتها تكون كما يلي:
مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022
السيارة تتمتع بالآتي من المواصفات في تلك النقاط المقبلة:
- السيارة تمتلك المحرك الذي تصل سعته لأفين وخمسمائة سي سي.
- تمتلك السيارة أيضا لمحرك بعزم دوران مائة تسعة وعشرين نيوتن لكل متر.
- هذه السيارة مزودة بالتقنيات اليابانية، والتي تعد ميسرة للقيادة على أصعب الطرق.
- متوفرة بمقاعد مريحة ومتسعة مغطاة كاملة بخام المطاط.
- السيارة تويوتا اف جي كروزر محركها رباعي الاسطوانة.
تجهيزات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022
السيارة تمتلك العديد من التجهيزات، والتي من أهمها ما يلي:
- متوفر فيها الجنوط بالمقاس سبعة عشر بوصة.
- متواجد أيضا الناقل الحركي من نوع الأوتوماتيك.
- يتواجد المكيف ويعمل أوتوماتيكيا.
- السيارة تمتلك منفذ يو إس بي، ومنفذ إي يو إكس.
سعر سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022
قد وصل سعر السيارة تويوتا اف جي كروزر متفاوت على حسب الفئة فالسيارة من الفئة الأولى تمتلك كم من التجهيزات يختلف عن فئتها الثانية، والثالثة فالسعر قد استقر عند المستوى مائة ستة وأربعين ألف إلى مائتي ألف ريال سعودي باختلاف الموديل وتجهيزاته وحجم ملحقاته الأساسية.
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