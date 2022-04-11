نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رينو ميجان Renault megan 2023 المميزة المواصفات والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارة رينو ميجان Renault megan 2023 من أفضل السيارات التي تم إطلاقها مؤخرا لتجتاح السوق نظرا لكونها سيارة رياضية مميزة بها سرعة كبيرة وتولد قوة هائلة تكسبها الصلابة، كما تميزت بوجود إطارات كبيرة الحجم تجعلها تسير في مناطق صعبة بسهولة فائقة، ويعد سعر رينو ميجان متكافئ مع المحرك الذي تمتاز به، كما أن بها العديد من المواصفات الداخلية والخارجية المتميزة والتي سوف نوضحها فيما يلي.

رينو ميجان Renault megan 2023

تميزت رينو ميجان بالكثير من المواصفات التي تجعلها أفضل اختيار لدى الكثير من محبي السيارات الرياضية كما أنها امتازت بوجود محرك اول ذو سعة 1.6 لتر يولد 115 حصان، أما عن المحرك الثاني فقد جاء بسعة 1.3 لتر يولد قوة 150 حصان وتتميز المحركات بالسرعات الكبيرة.

رينو ميجان 2023 من الداخل

جاءت رينو ميجان بمواصفات داخلية عالية الجودة منها كونها تحتوي على مقاعد جلدية فاخرة الصنع سهلة الحركة في أكثر من اتجاه، إلى جانب الشاشة ذات مساحة 7 بوصة والتي تدعم الإتصال بالإنترنت والبلوتوث وأيضا يمكن اتصالها بوصلة يو أس بي، إلى جانب وجود نظام أمان عال الكفاءة فهو يحمي الركاب من الإصطدام حيث يعطي إنذار قبل الحوادث والتصادمات.

تتمتع السيارة بفرامل تنغلق بشكل أوتوماتيك لهذا فإن السائق يطمئن على نفسه والركاب عند قيادة رينو ميجان المميزة ذات الحماية الهائلة، ويعد وجود كاميرا خلفية من أهم مواصفات السيارة فهي تعطي للسائق إمكانية متابعة الطريق عن طريق شاشة وسائط موجودة أمامه.

تصميم رينو ميجان 2023 من الخارج

يعد وجود مصابيح إنارة عالية الجودة من أهم مواصفات سيارة رينو ميجان الخارجية حيث أنها تعطي القدرة على الرؤية بوضوح في المناطق العتمة وأيضاً الأماكن الضبابية إذ تحتوي على مصابيح ضبابية، كما أن بها فتحة سقف مميزة إلى جانب الإطارات كبيرة الحجم التي تسمح بالسير بسهولة في أي مكان، وتمتاز السيارة بمساحات ذات حساسية مرتفعة للمطر تعمل بشكل تلقائي، ومن الجدير بالذكر وجود أربعة فئات من السيارة رينو ميجان في الأسواق.

سعر رينو ميجان 2023

نجد السيارة متعددة الفئات لهذا يختلف سعرها فهو يبدأ من 77 ألف ريال سعودي بما يعادل 324 ألف جنية مصري، كما أن سعرها في الإمارات 75 ألف درهم إماراتي، بينما تأتي الفئة الرابعة بسعر 384 ألف جنية مصري، وتعد الفئة الأعلى سعرا لتعدد مميزاتها.