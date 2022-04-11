نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات النترا فورتشنر راش وكورولا بالتقسيط على 7 سنوات وبدون دفعة !! في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات النترا فورتشنر راش وكورولا بالتقسيط على 7 سنوات وبدون دفعة !!، تتوفر سيارة هيونداي النترا mid موديل 2022 للتقبيل أقساط لمدة تصل إلى حوالي سبع سنوات، ماكينة اربع اسطوانات سعة 2 لتر والقوة 159 حصان، القير أوتوماتيك والعداد 16 ألف كيلومتر. السيارة فئة نص فل تتميز بحساسات أمامية، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 16 إنش، مسّاحات مطر أوتوماتيكية وشاشة ترفيه تدعم نظام ابل كار بلاي و أندرويد اوتو، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، 6 وسائد هوائية وتقنية دعم المكابح، فتحة سقف، مقاعد جلد، تحكم كهربائي بالمقاعد و إمكانية تبريد المقاعد، مكيف اوتوماتيك والتحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية والبلوتوث. السيارة للتنازل بدون مقابل عبر البنك الأهلي التجاري وقيمة القسط الشهري 1270 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 6 أقساط والمتبقي 54 قسط + دفعة أخيرة 40 ألف ريال قابلة للتقسيط على سنتين.

تقسيط سيارات مستعملة لأطول مدة

تتوفر سيارة تويوتا فورتشنر دبل موديل 2022 للتنازل بالتقسيط على 7 سنين متضمن مدة سداد الدفعة الأخيرة، محرك 6 اسطوانات سعة 4 لتر، القير أوتوماتيك والعداد 3200 كيلو متر فقط. السيارة فئة vx1 تتميز بجنوط 18 إنش، كشافات ضباب، اشارات مرايا مع الطي اوتوماتيك، وطايات جانبية، حنايا عفش، حساسات خلفية، زجاج كهربائي، دفلوك تحكم دركسيون في البلوتوث، مثبت سرعة والأوامر الصوتية، عداد الرحلات، شاشة معلومات تدعم نظام ابل كار بلاي و أندرويد اوتو، كاميرا خلفية، مكيف أمامي، مكيف خلفي ومقاعد مخمل. السيارة للتنازل بدون مقابل والتقسيط على سبع سنوات عن طريق بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 2047 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 2 قسط والمتبقي 58 قسط + دفعة أخيرة 60400 ريال يمكن تقسيطها على عامين.

كما يتوفر عرض تقسيط لأطول مدة سداد على سيارة تويوتا راش فل كامل موديل 2022، ماكينة 3 اسطوانات سعة 1.5 لتر والقوة 103 حصان، القير أوتوماتيك والعداد سبعة آلاف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، إضاءات ليد و جنوط مقاس 17 إنش، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك بصمة ، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود، مقاعد مخمل ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث، نظام آمان و8 مكبرات الصوت، شاشة وسطية تدعم نظام ابل كار بلاي و أندرويد اوتو، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل عبر بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1060 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 5 أقساط والمتبقي 55 قسط + دفعة أخيرة 32 ألف كيلو متر قابلة للتقسيط على سنتين.

سيارات للتنازل أقساط بدون مقابل

وفي آخر عروض اليوم توفرت تويوتا كورولا GLE موديل 2022 للتقبيل بدون مصروفات نقل ملكية، محرك 4 اسطوانات سعة 2.5 لتر والقوة 204 حصان، القير أوتوماتيك والعداد ثلاثة عشر ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية وأمامية، كاميرا خلفية، إضاءات ليد و جنوط مقاس 17 إنش، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود، مرايا جانبية كهربائية ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، بلوتوث، نظام صوتي فاخر، ابل كار بلاي و9 مكبرات الصوت، تقنية دعم المكابح، عدد 6 وسائد هوائية، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد جلد، شاحن لاسلكي، شاشة ترفيه وفتحة سقف. السيارة للتنازل بدون مقابل على مصرف الراجحي وقيمة القسط الشهري 1911 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 3 أقساط والمتبقية 57 قسط + دفعة أخيرة 56 ألف ريال قابلة للتقسيط ومبلغ السداد المبكر 140 ألف ريال.